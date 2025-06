Het Nieuwe Kader en TenFeet starten samenwerking voor next-level eventproducties

Het Nieuwe Kader en TenFeet hebben hun krachten gebundeld om een nieuwe stap te zetten in de wereld van virtual production en hoogwaardige content voor (live) evenementen. TenFeet heeft een geavanceerde LED-wall geïnstalleerd naast de greenscreen van Het Nieuwe Kader, waardoor in Arnhem een veelzijdige hybride studio is ontstaan die klaar is voor de producties van de toekomst.

TenFeet staat bekend om creatief technische realisatie van grootschalige evenementen wereldwijd. De onderneming brengt in de saenwerking niet alleen technologie, maar ook expertise in op het gebied van live showdesign en LED-integratie. De creatieve kracht van Het Nieuwe Kader op het gebied van visuele content en virtuele producties vormt de basis voor een innovatieve en slagvaardige samenwerking tussen beide partijen.