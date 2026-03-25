Vrienden van Sonsbeek dreigen en willen petitie verwijderd zien

ARNHEM – De Vrienden van Sonsbeek hebben de initiatiefnemer van een petitie voor het Feestaardvarken onder druk gezet om de tekst aan te passen of de petitie te verwijderen. In een e-mail, in handen van de Arnhemsche Courant, stelt de vereniging dat de petitie een onjuiste voorstelling van zaken geeft en wordt gevraagd de tekst binnen 24 uur te wijzigen of te verwijderen. Als dat niet gebeurt, worden “verdere stappen” overwogen.

De initiatiefnemer van de petitie, Janneke Pilger uit de Burgemeesterswijk, laat aan de Arnhemsche Courant weten dat zij niet van plan is de tekst aan te passen of de petitie te verwijderen. “Ik sta in mijn recht,” zegt zij. Inmiddels heeft de petitie ruim 500 ondertekeningen.

Er gebeurt meer

Daarnaast ontving de redactie signalen van bewoners uit de Burgemeesterswijk dat op sociale media van de Vrienden van Sonsbeek positieve reacties over de komst van het Feestaardvarken zouden verdwijnen. De Arnhemsche Courant heeft dit niet onafhankelijk kunnen verifiëren.

Ook in het wijkblad van de wijkvereniging Burgemeesterskwartier, dat recent is verspreid, wordt de discussie op een manier weergegeven die duidelijk één kant van het debat benadrukt. Zo wordt gesproken over bezwaren van omwonenden, zonder dat duidelijk is hoe representatief dat beeld is. De woordkeuze, zoals “zogenaamd Feestaardvarken”, duidt eerder op een standpunt dan op neutrale berichtgeving.

De wijkvereniging geeft aan zich neutraal op te stellen in de kwestie. Voor zover bekend is er echter geen brede raadpleging onder leden gehouden. Tegelijkertijd wonen meerdere bestuursleden in de directe nabijheid van de beoogde locatie, wat de discussie extra gevoelig maakt.

Bezwaar maken tegen de komst van het Feestaardvarken of het ondertekenen van de petitie kan nog tot 1 april.