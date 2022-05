Iedere zaterdag plantjesmarkt in Elderveld

Bij de Biologische Tuinvereniging Elderveld is het iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur plantjesmarkt, maar op de zaterdag voor Moederdag was het helemaal een feest van je welste. Na twee jaar stilte door Corona was er weer alle ruimte voor de moestuinders en andere liefhebbers van planten om naar de Schuur op de Steenen Camer te komen.

Door Chris Zeevenhooven

De Biologische Tuin Vereniging ElderveldĀ (BTV) geeft 230 volkstuinen uit aan de leden in het aanliggende park. Het geeft een levendig aanblik al die verschillende tuintjes en de drukte erom heen van mensen die bezig zijn met hun groene vingers om uiteindelijk een oogst op tafel te kunnen zetten. De BTV heeft ook tunnelkassen in gebruik om groenten en fruit plantjes op te kweken die op de plantjesmarkten worden verkocht. Voor een aantrekkelijk prijs zijn de biologisch opgekweekte planten (groenten en kruiden) te koop.

BTV een leuke vereniging met Burgerkracht

Met de grote markt voor Moederdag waren er niet alleen op zeven plekken kramen met planten geplaatst maar er waren ook nog 17 kramen met andere zaken in de aanbieding. Het had de uitstraling van een heuse braderie. Fred van der Stap, de voorzitter van de vereniging was samen met een team van vrijwilligers druk om alles in goede banen te leiden.

Plantjesmarkt op zaterdag 14 mei

Komende zaterdag 14 mei is er opnieuw een plantjes markt. Normaal worden plantjesmarkten gehouden na IJsheiligen, de 4 patronen van een koude periode in mei wanneer de jonge plantjes nog net kunnen bevriezen. Maar de klimaatverandering heeft ook die heiligen van hun troon gestoten. De nacht temperatuur komt niet meer onder nul. Dus op 14 mei van 10.00 tot 14.00 uur is er weer een gezellige plantjesmarkt voor de moestuinders

