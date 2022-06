Ik vind het belangrijk dat we jongeren betrekken bij het beleid

Vrouwen in de Gemeenteraad

Arnhem Direct maakt een aantal portretten van vrouwen in de Gemeenteraad. Eén van hen is Carmen Quint, geboren in 1995, en nieuw raadslid voor GroenLinks. Ze is met voorkeurstemmen gekozen en stelt zichzelf voor.

Door Annemarie van Harten

Hoe lang ben je al geïnteresseerd in (lokale) politiek en sinds wanneer ben je daarin actief geworden?

Ik volg de landelijke politiek al zeker sinds mijn 18e. Dat doe ik vooral via Twitter. Tijdens mijn onderzoeksmaster Behavioural Science was ik voorzitter van de (lokale) studentenvakbond van Arnhem en Nijmegen. Toen kwam ik veel in aanraking met de lokale politiek. Op dat moment werd voor mij zichtbaar welke en hoeveel beslissingen de lokale politiek maakt en hoe belangrijk dat is. Daar is ook mijn interesse gegroeid. Ik ben nu ongeveer een jaar echt actief bij GroenLinks.

Wat was de aanleiding om daadwerkelijk politiek actief te worden?

Dat was toch vooral mijn tijd bij de studentenvakbond. Ik zag toen dat als je je inzet je ook echt vooruitgang kan bewerkstelligen en impact kan maken. Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor mijn omgeving, dat heb ik eerst bij de vakbond gedaan, de Women’s March en de Academieraad op de HAN. Daarna ben ik me op de lokale politiek gaan oriënteren via het mentornetwerk van Stem op een Vrouw.

Werd er in je jeugd, thuis, veel over politiek gesproken. Kom je uit een politiek geëngageerde omgeving?

Bij ons thuis stonden wel altijd de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer op de TV en het nieuws werd op de voet gevolgd. Politiek was dus wel vaker onderwerp van gesprek.

Vind je politiek ook gewoon leuk?

In de politiek gaat het wel echt over zaken die de mensen aangaan. Daar worden de beslissingen gemaakt voor een betere wereld voor mensen. Ik vind het zelf heel tof om daarover mee te kunnen praten en iets te kunnen betekenen voor Arnhem.

Heb je moeten wennen aan de politieke omgangsvormen?

Er zijn een hoop (ongeschreven) regels in de gemeenteraad. Dat duurt wel even voor je dat allemaal door hebt. Gelukkig krijgen raadsleden een inwerkprogramma opgesteld door de griffie dat de meeste zaken ook al opvangt. Daarnaast heb ik altijd mijn fractie- en mederaadsleden om op te steunen.

Hoeveel van jezelf wil je laten zien als politicus?

Ik vind het wel belangrijk mezelf te zijn, maar het moet ook gewoon over de stad en haar inwoners gaan. Daarom wil ik graag met iedereen uit de stad in gesprek, veel luisteren en kennis maken. Ik wil graag aan de slag om Arnhem groener en socialer te maken.

Heb je voor jezelf doelen gesteld? Wat wil je in de komende termijn bereikt hebben. Zowel politiek als voor jezelf?

Ik vind het vooral belangrijk dat we jongeren meer betrekken bij het beleid dat over hen en hun toekomst gaat. Daar wil ik me dus onder andere hard voor gaan maken de komende periode. Mijn persoonlijke doel is om een goede volksvertegenwoordiger te zijn, een verantwoordelijkheid die ik graag goed uitvoer. Ik wil mijn ogen en oren open blijven houden voor de problemen en input van alle Arnhemmers.

Heb je, als vrouw, specifieke onderwerpen (vrouwenwelzijn, veiligheid, financiële onafhankelijkheid)die je op de kaart wilt zetten?

Arnhem moet een stad zijn, met bestaanszekerheid voor iedereen. Als vrouw vind ik het belangrijk dat de lonen tussen mannen en vrouwen gelijk worden getrokken en dat er ook goede sociale arbeidsvoorwaarden zijn. De gemeente moet hierin voorop lopen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen financieel onafhankelijk is.

Wat zeg je tegen iemand die het vertrouwen in de politiek kwijt is, vindt dat politici niet luisteren naar de bevolking en zakkenvullers zijn?

Met die mensen ga ik graag het gesprek aan. Ik luister graag en neem die input ook mee naar de raad.

Tot zover Carmen Quint. In een volgend artikel binnen de reeks ‘Vrouwen in de Gemeenteraad besteden we aandacht aan Kiki Groot, raadslid voor Arnhem Centraal.

Reacties