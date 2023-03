Informatiebijeenkomst Hulp bij Belastingaangifte

Bibliotheek Rozet Arnhem organiseert op 16 maart een informatiebijeenkomst, mede mogelijk gemaakt door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO).

De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting komt er weer aan. Ziet u daar ieder jaar weer tegenop? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op 16 maart in het auditorium op de vijfde verdieping van Rozet Arnhem, Kortestraat 16, van 10.00 tot 11.30 uur.

Onder de noemer ‘laat geen geld liggen’ vertelt ANBO’s Belastingexpert Alex van Scherpenzeel hoe u geld terug kunt krijgen van de Belastingdienst. Ook geeft hij praktische tips en voorbeelden met betrekking tot aftrekposten en gaat hij in op de veranderde inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag. Uiteraard is er aan het einde ruimte voor vragen.

Tijdens de bijeenkomst gaan we het hebben over:

Waarom aangifte inkomstenbelasting doen?

Geld terug zonder aftrekposten

Aftrek specifieke zorgkosten

Ruimere inkomensgrenzen zorgtoeslag

Meld u aan bij de receptie van één van de Rozet bibliotheken, via website van Rozet of via maria.dehaan@rozet.nl. U kunt zich aanmelden tot 13 maart.

Let op: i.v.m. beschikbaarheid is aanmelden verplicht. Neemt u een introduce mee? Laat dit dan ook even weten!

Klik hier voor meer informatie over de belastinghulp van de ANBO

Reacties