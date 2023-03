Kledingzaak voor een dag

Winkelcentra eigenaar Wereldhave zoekt dagelijks nieuwe ondernemers in winkelcentrum Kronenburg en Presikhaaf: The Closet Sale. Sinds december opende The Closet Sale in Kronenburg, afgelopen maand in Presikhaaf.

‘Vanaf nu zoekt The Closet Sale elke dag nieuwe ondernemers. Heb jij altijd al gedroomd om voor een dag je eigen winkel te openen en heb je meer dan genoeg kleding waar je andere blij mee kan maken? Dan is dit wat voor jou! Kledingrekken, kapstokken, toonbank, spiegel en decoratie zijn al aanwezig’, aldus de websites van de winkelcentra.

Kronenburg en Presikhaaf

Dagelijks ben jij voor één dag trotse eigenaar van je eigen shop aan de Kronenburgpassage 52 (tussen Hunkemöller en WE Fashion) of de Hanzestraat 339. De betalingen per inschrijving verschillen! en je levert bij de opening een borg in van €50 euro bij de huismeester of beveiliging. Zodra de borg is ingeleverd, wordt de winkel voor je geopend.

Wereldhave NV is een Nederlandse beursgenoteerde onderneming die investeert in vastgoed. Wereldhave is opgericht in 1930 en heeft beleggingen in vastgoed, vooral in winkelcentra.

