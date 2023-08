Input gezocht voor woonvisie

Onder het motto ‘Een eerlijke stad waar iedere Arnhemmer goed kan wonen’ werkt de gemeente aan een nieuwe woonvisie. Er moeten tot 2040 nog zo’n 14.000 woningen bij, waarvan het merendeel voor 2030. Hiervoor is door de gemeente al gesproken met architecten, woonexperts, studenten, dak- en thuislozen, en voorbijgangers. Om nog meer input op te halen organiseert de gemeente een openbare verkiezing voor het Beste Woonidee van Arnhem.

Paul Smeulders, wethouder Wonen: “Het is wooncrisis. Veel mensen kunnen geen betaalbaar huis vinden. In onze nieuwe ‘Woonvisie’ komen voorstellen om wonen eerlijker te maken. In plaats van de vaak traditionele benadering waarbij de ‘Woonvisie’ een document is dat vooral op het stadhuis wordt bedacht, kiezen we in Arnhem voor een levendige en participatieve aanpak. Wij willen dat het document wordt gevormd met zoveel mogelijk input van de Arnhemmers zelf. Bij onze vorige bijeenkomsten hebben we gezien dat deze benadering enorm gewaardeerd wordt door de mensen die erbij betrokken zijn én ons veel nieuwe en waardevolle inzichten oplevert.”

Nu roept de gemeente Arnhem alle inwoners op om hun stem te laten horen. Het winnende idee wordt niet alleen opgenomen in de officiële Woonvisie van Arnhem, maar de bedenker ontvangt ook een ‘Dit is PAS-Arnhem cadeaukaart’ met een tegoed van €250. De winnaar wordt bekendgemaakt op 19 september. De ideeën kunnen ingediend worden via meedenken.arnhem.nl/woonidee

Wethouder Smeulders: “Heb jij een visie op wonen in Arnhem? Heb je een idee dat kan bijdragen aan de toekomst van volkshuisvestging in de stad? Dit is je kans om gehoord te worden!”

Met deze campagne wil Arnhem de band tussen burgers en het gemeentelijk beleid versterken en samen werken aan een leefbare, betaalbare en duurzame woonomgeving. De gemeente Arnhem hoopt op waardevolle ideeën die wonen toegankelijk en aangenaam te maken voor iedereen.



