Inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2025 geopend

De inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2025 is geopend. Een bijzondere editie, Ome Joop’s Tour wordt dit jaar voor de 75e keer gereden. De tour vindt dit jaar plaats vanaf zaterdag 19 juli (verzamelen) tot en met zaterdag 26 juli. De geplande fietsroute voert dit jaar opnieuw geheel door Gelderland.

De inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2025 staat open voor jongens en meisjes die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

Je bent 9 tot en met 12 jaar: je bent minimaal 9 jaar in dit kalenderjaar en maximaal 12 jaar bij de start van de tour. Je zit bovendien in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool

Je gaat ALLE dagen van Ome Joop’s Tour mee!

De deelnemer heeft een fiets die voldoet aan de wettelijk eisen, zie Fietsencheck

De deelnemer is verzekerd voor de vergoeding van schade die bij anderen wordt veroorzaakt, een zogenaamde wettelijk aansprakelijkheidsverzekering, zie hiervoor Verzekeringen

Je fietst mee met een normale veilige fiets (Fatbikes en electrische fietsen worden i.v.m. van de veiligheid niet toegelaten!)

toegelaten!) Op zaterdag 17 mei en 21 juni 2025 kun je aanwezig zijn bij de kennismakingsdagen op Industriepark Kleefse Waard. Op deze twee dagen ga je kennismaken met Ome Joop’s Tour, andere jongens en meisjes. We gaan die twee dagen ook leuke activiteiten doen.

Je kunt aanwezig zijn op zaterdag 5 juli 2025 bij de fietsencheck.

Op de site van Ome Joop’s Tour staat alle informatie duidelijk beschreven en een kant-en-klaar aanmeldformulier waarmee je kunt laten weten of je wilt meedoen: https://www.omejoopstour.nl/kinderenouders/aanvraag-deelname. Lees goed de voorwaarden en vul alle gegevens in, dan kan Ome Joop’s Tour jouw inschrijving snel in orde maken.

Ome Joop’s Tour is jarig en wie jarig is trakteert: ieder jongen of meisje dat aan de twee voorwaarden voldoet mag dit jaar gratis mee.

Zorg dat je er snel bij bent, er staat een mooie route op de planning met enkele bijzondere activiteiten. De belangstelling is groot en er zijn slechts 72 plekken beschikbaar.

