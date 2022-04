Jong lokaal talent op de planken tijdens zesde editie

Op donderdag 21 april vindt de zesde editie plaats van Rozessie, de vrijplaats voor jonge makers. De 3e verdieping van Rozet Arnhem verandert deze avond in een grote huiskamer, mét een podium. Hier krijgen jonge performers uit Arnhem en omgeving de kans om te laten zien wat ze in huis hebben.

Ook deze editie is er weer een enorm gevarieerde line-up samengesteld, met Zook (vocal/drum duo), Andrés Janssen (live drum ’n bass) en Noah Jaora (producer, multi-instrumentalist en singer-songwriter). Entree voor Rozessie is zoals altijd gratis. De podiumsessies duren elk ongeveer twintig minuten en tussendoor draait DJ Kid Calderon lekkere plaatjes. Host van deze avond in Yağmur a.k.a. Rain.

Rozessie is de plek bij uitstek om onder het genot van een gratis hapje en een drankje contacten te leggen met andere jonge artiesten en creatieve geesten. Ook worden er video-opnames en foto’s gemaakt van de optredens, zodat deelnemende artiesten er ook nog eens een toffe registratie van hun optreden aan overhouden!

Line-up Rozessie – donderdag 21 april 2022

Zook (drums/vocals)

Door verschillende elementen van uiteenlopende muziekgenres en stijlen te verkennen, transformeert het Arnhemse duo ‘Zook’ hun akoestische benadering van muziek tot een omgeving vol elektronische geluiden, effecten en improvisatie, waarbij de vocals van Nadia Bouamra Martinez en drums van Leander Seekings samensmelten tot een bijzondere liveshow. Tijdens deze editie nemen ze ook twee getalenteerde dansers mee als onderdeel van hun act, namelijk Eloy Cojal en Bernat Martinez.

Noah Jaora (multi-instrumentalist, singer-songwriter, producer)

Noah Jaora is een 25-jarige artiest uit Apeldoorn. Zijn muziekstijl laat zich het beste omschrijven als een mix van soul, R&B en funk, met invloeden vanuit jazz, hiphop en rock. Noah heeft op verschillende podiums gestaan, waaronder Gigant Apeldoorn, ’t oude Pothuys Utrecht, Luxor Live Arnhem en hij verzorgde ook al eens het voorprogramma van Kenny B. Twee van zijn nummers (‘Waiting’ en ‘Talk’) haalden de Spotify curated playlist: Soul ‘n’ The City en bereikten samen meer dan 450.000 streams. Binnenkort brengt hij een live opgenomen EP uit genaamd: ‘Noah Jaora Live At Frequency Sessions’.

Andrés Janssen (live drum ’n bass)

De 19-jarige Arnhemse producer Andrés Janssen uit Arnhem maakt een mix van old- en newschool drum ’n bass met atmosferische kenmerken waarbij breakbeats een prominente rol vervullen. Hij neemt je met zijn synthesizers en drumcomputers mee op een beweeglijk avontuur, waarbij zijn muziek een reflectie is op zijn eigen leven: chaotisch en altijd gaande! Andrés begon in 2017 met zijn muzikale carrière. Na een aantal jaren te hebben geëxperimenteerd met verschillende muziekgenres en bandjes, komt zijn ‘experimentele trip’ bij elkaar in zijn huidige live performance.

Wat: Zesde editie van Rozessie

Waar: Op de 3e etage van Rozet Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

Wanneer: Donderdag 21 april 2022 van 18:00 tot ongeveer 20:30 uur

Entree: Gratis, hapjes en drankjes aanwezig!

Over Rozessie

Rozessie biedt jonge makers uit Arnhem en omgeving een podium en vrijplaats om ervaring op te doen en nieuwe dingen uit te proberen binnen een gezellige huiskamersetting. Deelnemende artiesten mogen ook nieuwe acts aandragen voor komende edities, zodat iedere editie een lekkere bonte line-up heeft en artiesten het stokje onderling kunnen overdragen.

Rozessie is een initiatief vanuit Rozet en Jongin Arnhem. Voor de rest van 2022 staan er nog een zestal edities Rozessie op de planning. Wil je meedoen als artiest of meer informatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar rozessie@rozet.nl. De registraties van de vorige edities zijn hier te bekijken.

