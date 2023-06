Jongerenprogramma tijdens Podium van de Wijk

Tijdens de derde editie van hèt wijkfestival van Geitenkamp & omgeving, drie dagen lang genieten van theater, muziek, verhalen, workshops, een open podium voor wijktalent, sociaal artistieke projecten, kinderactiviteiten, lekker eten en een ongedwongen sfeer, wordt er op zondag 9 juli tussen 12.00 en 17.00u in een speciale tent een middag voor jongeren geprogrammeerd.

Kracht van kunst

Dit programma is een eerbetoon aan de kracht van kunst in al haar vormen, waarbij muziek, beeldende kunst en spoken word samenkomen in een betoverende symfonie van creatieve expressie. Het programma van de jongeren is zorgvuldig samengesteld om een dynamische en meeslepende ervaring te bieden aan alle aanwezigen, dus ook aan andere bezoekers van het wijkfestival.

Line-up

DJ Ndrew

is verantwoordelijk voor het selecteren, mixen en afspelen van muziektracks voor een publiek. De verantwoordelijkheden van een discjockey en taken zijn de track selectie, mixen, zorgen voor effecten en remixen. DJ Ndrew zorgt voor publieksinteractie hij weet hoe hij moet communiceren en zo speelt hij in op de energie van de menigte.

Leeroy (Zwart Licht)

verzorgt een workshop talentontwikkeling: een inspirerende workshop die gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van je verborgen talenten. Of je nu een beginnend kunstenaar, schrijver, muzikant of gewoon op zoek bent naar nieuwe creatieve vaardigheden, deze workshop van bekendheid Leeroy biedt een ondersteunende omgeving waarin je kunt groeien en je talenten kunt ontketenen.

Arnhemse artiesten Salar, Bambi, Santiago Senpai

Showcase: een mix van verschillende getalenteerde muzikanten zal het podium betreden en de sfeer bezielen met hun melodieën. Van rap en zang stukken, tot elke noot zal de ziel beroeren en een gevoel van harmonie creëren. Zij zullen beoordeeld worden door het publiek zodat ze een plek krijgen op het Hoogte80 festival in 2024.

Kingsta

verzorgt een workshop beat maken: een interactieve workshop waarin de kunst van het creëren van ritmes en beats centraal staat. Deze workshop is bedoeld voor muziekliefhebbers en iedereen die geïnteresseerd is in het verkennen van de wereld van ritme en percussie. Onder begeleiding van Kingsta zul je leren hoe je je eigen ritmes kunt maken en een diepere connectie met muziek kunt ervaren.

Jasper Naus

is kunstenaar. Wandel Live Art door een prachtige stuk met werk van een opkomende kunstenaar die ter plekke bezig is. De tentoonstelling omvat diverse kunstvormen. Laat je inspireren door de creatieve visie die in het kunstwerk worden weergegeven.

Sãdiqãh

verzorgt een workshop haken: deze workshop is gericht op mensen die nog nooit hebben gehaakt of die de basissteken willen leren. Deelnemers leren hoe ze een ketting kunnen maken, de lossensteek kunnen gebruiken en enkele eenvoudige steken zoals de vasten en de halve stokjes.

Ooms

is host van de middag in spoken word. De getalenteerde dichter Ooms betreedt het podium als host om haar woorden tot leven te brengen. Verwacht gedurfde emoties, diepe gedachten en inspirerende verhalen die je zullen prikkelen en aan het denken zetten.

Kom ook!

Het jongerenprogramma tijdens Podium van de Wijk om het wijkfestival aantrekkelijker te maken voor jongeren uit de wijk, is aangejaagd door Rozet en samengesteld door artiest en artistiek begeleider Sidney Monkau. De organisatie zorgt voor een ontspannen plek waar een mix ontstaat tussen jongeren en andere bewoners van de wijk. Dompel jezelf onder in de sfeer van creativiteit en laat de kracht van kunst, cultuur en muziek je ziel raken.

Podium van de Wijk vindt plaats aan het Larikshof. De ingang van het festival bevindt zich aan de Doctor H. Piersonstraat. Tot daar!

—

De organisatie van Podium van de Wijk bestaat uit een samenwerking tussen culturele wijkorganisatie Kunst op de Bult, gemeente Arnhem (Team Leefomgeving Noord-Oost), Rozet en Hoogte80 Festival.

