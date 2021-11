Jubilerende wijkverenigingen trakteren bewoners met kunst- en cultuurroute

De wijkvereniging van de Burgemeesterswijk jubileerde in 2020, maar vanwege de corona maatregels waren er telkens geen mogelijkheden om het veertigjarig bestaan te vieren. Toen de kans voorbij kwam om met stichting Kunst in de Publieke Ruimte Arnhem een fiets- en wandelroute door de wijk samen te stellen, en daarmee alsnog stil te staan bij het jubileum, was het logisch om daar de andere wijkverenigingen bij te trekken: de Hoogkamp en de Transvaalbuurt. Alle bewoners krijgen het drukwerk op de mat: wie jarig is trakteert.

Burgemeesterswijk, Transvaalbuurt, Hoogkamp

De kleinste wijkvereniging, de Transvaalbuurt, jubileerde het zelfde jaar, maar ook daar was het stil in 2020 tijdens het veertigjarig bestaan. De Hoogkamp bestaat als vereniging dit jaar 25 jaar en omdat de maatregels soepel waren afgelopen zomer, kon de Penseelsteek vereniging met twee weekenden in september redelijk feestelijk uitpakken. Ondertussen had stichting Kunst in de Publieke Ruimte zich gemeld met het aanbod voor een kunst- en cultuur route en was het voor de Burgemeesterswijk aanleiding elkaar op te zoeken.

De wijkverenigingen staan allen voor schoon, evenementen, het in de gaten houden van vergunningen, sociale cohesie en afvaardiging richting de gemeente. Vrijdag 5 november ontmoetten een aantal van de bestuursleden elkaar bij de Lazy King in park Sonsbeek, om de gezamenlijke publicatie te lanceren.

Samenwerking

Het prachtige boekje is mogelijk gemaakt met gelden uit de verenigingskassen, maar mede gefinancierd door de gemeente Arnhem. Belangrijke partner is Rozet die de vormgeving verzorgde. De route in het boekje voert de wandelaar en fietser langs 92 kunstwerken en (rijks) monumenten in de drie wijken en de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem. Het boekje met de route wordt huis aan huis verspreid in de drie wijken en ligt voor andere belangstellenden nu ook bij Rozet en Molenplaats Sonsbeek – zolang de voorraad strekt!

De route is samengesteld door Theo Brink. Hij is momenteel met de zevende Arnhemse kunst- en cultuurroute bezig in de wijk Sint Marten/Sonsbeek. Maar de laatste vier komen van dezelfde vormgevershand in de samenwerking met Rozet, waardoor het een herkenbare serie aan het worden is om te verzamelen.

Wijkverenigingen: gefeliciteerd!

