Fietsen voor mijn eten in de herfstvakantie

Het is stralend weer deze herfstvakantie. Wie niet op een strandje in Griekenland zit kan op de fiets de Arnhemse omgeving ontdekken. En als je de fietstassen bij je hebt kun je ook nog lokaal je avondmaaltje bij elkaar scharrelen. Fietsen voor mijn eten dus.

Door Gabrielle Zeevenhooven

We kennen Loes van der Meulen als oprichtster van De Blauwe Tomaat, de SRV wagen die iedere dag van de week in een van de Arnhemse wijken staat. De Blauwe Tomaat verkoopt goedkope groenten en fruit. Je kunt bij De Blauwe Tomaat een bloemkool kopen of een kilo appels maar je kan er ook een kopje koffie drinken en een praatje maken. En op deze stralende herfstdag hebben ze kokos-pompoensoep. Daar mag ik een bekertje van proeven. Loes is gepassioneerd over voedsel en armoede, kinderen die zonder ontbijt naar school moeten. Maar ook sociale armoede en eenzaamheid raakt haar zichtbaar.

Al een jaar lang voorfietser

Jong Leren Eten heeft Loes benaderd om hier in de regio Fietsen voor mijn eten – Groen Arnhem vorm te geven. Loes fietst dus al een jaar rond op zoek naar lokale producenten, biologische boeren, kaasmakerijen, kleine winkeltjes, zorgboerderijen die aan huis verkopen. Voorfietsen dus. Al deze adressen zijn verzameld op een placemat die te vinden is op iedere locatie die aangesloten is bij Fietsen voor mijn eten – Groen Arnhem. Speciaal voor de herfstvakantie is de placemat uitgebracht om de deelnemers extra onder de aandacht te brengen bij de Arnhemse burger.

Adressen op een placemat

Hoeveel mensen er op deze dag aan het fietsen zijn weet Loes niet. Voor nu is er nog geen manier om er achter te komen wie er allemaal mee fietst. De actie wordt vooral bekend gemaakt via een Facebookgroep waar Loes berichtjes op post. Er zijn mensen die Loes benaderen om met een groepje rond te fietsen, “Maar”, zegt Loes; “ik verzorg alleen de placemat met de adressen en het fietsen moet iedereen zelf doen. Misschien komt er volgend jaar een app met een routebeschrijving zodat je van het ene adres naar het andere kan fietsen, maar dat zijn toekomstwensen”. En die heeft Loes genoeg.

Bijzondere bedrijven verstopt in het landschap

In Arnhem en omgeving zijn prachtige bedrijven op plekken die Loes nog nooit gezien had. De Ommuurde Tuin in Renkum is zo’n bijzondere plek, waar je ook groenten kan kopen. Maar voor de fietser die niet zo ver wil gaan zijn er de Arnhemse stadsboerderijen, Presikhaaf en de Korenmaat. Stadslandbouw de Mooieweg organiseert zelfplukdagen zodat je je eigen verse slakrop kan snijden. Voor versgemalen meel kun je terecht bij Molen de Kroon op de Klarendalseweg en daar in de wijk Klarendal is ook een ambachtelijke kaaswinkel (het Kaaskwartier) en een ambachtelijke bierbrouwerij.

Als je wat betere fietsbenen hebt kun je in het juiste seizoen naar De Kwekerij van Siza, waar mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt, voor een doosje aardbeien. Of naar zorgboerderij Tokhok bovenop de Geitenkamp. Allemaal paradijsjes verstopt in het landschap of in de stad die met behulp van de placemat te vinden zijn.

Fietsen voor je kerstmaaltijd

Loes; “Een idee voor de toekomst is om rond de kerst een route uit te zetten langs de bedrijven zodat je je kerstmaaltijd bij elkaar kan fietsen. Het mooiste zou zijn als de bedrijven dan een aanbieding hebben met bijvoorbeeld een recept erbij. Dat maakt het nog iets aantrekkelijker. Zeker als het redelijk weer blijft.” Misschien kan er nog een adresje bij waar je je eigen kerstboom kan omzagen. Wie weet.

Een rondje fietsen

Na ons gesprek is het natuurlijk interessant om te kijken hoe de placemat werkt. Eerste stop is Stadsboerderij De Korenmaat. Jammer genoeg is de boerderijwinkel gesloten op deze dag. Het is er wel heel erg druk met ouders en kinderen en opa’s en oma’s met kleinkinderen. Een vriendelijke medewerker neemt de moeite om mij het winkeltje te laten zien en jawel; daar ligt ook de placemat op de toonbank. Morgen verder fietsen. Want Fietsen voor mijn eten dat kan het hele jaar.

Dit delen:

Tweet





Reacties