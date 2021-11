Juist nu investeert de provincie nog in cultuur

Organisatoren van een productie of festival op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur of erfgoed kunnen in januari 2022 (voor de laatste keer!) subsidie aanvragen bij provincie Gelderland. Deze regeling komt na 2022 niet meer terug.

Waarvoor

De veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die zijn genomen in verband met Covid-19, hebben nog steeds een grote invloed op de culturele sector. De uiteindelijke gevolgen daarvan zijn nog niet duidelijk. Dat geeft financiële risico’s en onzekerheid. Daarom wil gedeputeerde staten juist nu blijven investeren in cultuur. De subsidie voor grote producties en festivals die vorig jaar ten einde kwam, wordt daarom alsnog eenmaal geopend. Deze extra subsidie is bedoeld voor initiatieven, organisatoren en producenten van artistieke producties en festivals die in 2022 in Gelderland plaatsvinden.

Subsidievoorwaarden

Er wordt voor volgend jaar eenmalig € 600.000,00 beschikbaar gesteld. Organisaties kunnen tussen de € 15.000 en €25.000 subsidie aanvragen. Daarbij wordt een eigen bijdrage van minimaal 50% verwacht. Het beschikbare bedrag zal worden verdeeld volgens het tenderprincipe en onderling vergeleken op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Dit betekent dat alle complete subsidieaanvragen gelijktijdig in behandeling worden.

Subsidie aanvragen

Indienen van een subsidieaanvraag kan vanaf 7 januari 2022 om 9.00 uur en tot uiterlijk 21 januari, 16.00 uur. Op de subsidiepagina is meer informatie te vinden over de voorwaarden, het indienen van de subsidie, beantwoorden we veel gestelde vragen en kan ook worden ingeschreven op spreekuren in januari.

