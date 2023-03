Kaalslag bongerd Elden – GroenLinks heeft vragen

Elden is het historisch hart van Arnhem Zuid en is beschermd dorpsgezicht. Toch heeft een projectontwikkelaar er bomen gekapt in de boomgaard (bongerd). Hoe kan dat? vraagt GroenLinks zich af.

Gebouwen én groen beschermd

Elden heeft niet alleen belangrijk gebouwd erfgoed, maar ook groen erfgoed. Om dat te beschermen nam de gemeenteraad in mei 2022 de motie ‘Elden beschermd dorpsgezicht’ met ruimte meerderheid aan.

In de motie staat onder meer dat de boomgaard tussen de Rijksweg-West en de Huissensedijk behouden moet blijven, en dat we die beschermd moet worden met bijvoorbeeld een vergunningstelsel waardoor er voor werken en werkzaamheden zoals het kappen van bomen een vergunning moet worden aangevraagd. Op zaterdag 25 februari 2023 besloot de eigenaar – projectontwikkelaar Ingenious – echter tot totale kap van de bongerd. Een klap in het gezicht van heel Elden. GroenLinks vindt dit onacceptabel en wil dat de schade zo snel mogelijk hersteld wordt.

GroenLinks heeft de volgende vragen

In hoeverre heeft de eigenaar toestemming gevraagd of had de eigenaar dat moeten vragen voor het kappen van de bomen, en kan handhavend worden opgetreden door de gemeente? Is het college bereid met de eigenaar in gesprek te gaan over de kap van de bomen en het herstel van de boomgaard? Zo nee, waarom niet? Hoe had dit voorkomen kunnen worden, of kunnen we ervoor zorgen (als gemeenteraad en/of college) om dit soort kaalslag in de toekomst te voorkomen?

‘De volgende vragen wil ik graag bij de eerste mogelijkheid stellen namens GroenLinks’, aldus fractievoorzitter Marc Coenders.

In het nieuws

De Gelderlander kopt met: Woede over het kappen van boomgaard in Elden: ‘Omdat de projectontwikkelaar zijn zin niet krijgt’. Projectontwikkelaar Ingenious uit Veenendaal heeft zaterdagmorgen alle bomen iets boven de grond afgezaagd. ,,We konden niet anders”, aldus Johan van den Essenburg van Ingenious. Het hele artikel is na inlog hier te lezen.



