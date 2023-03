Lijsttrekkersdebat Provinciale Staten Verkiezingen in Rozet

Woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten Verkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen organiseren Rijnbrink, de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken en Rozet op donderdag 9 maart een lijsttrekkersdebat, samen met Omroep Gelderland, RTV Connect en andere lokale omroepen.

De onderwerpen die tijdens dit debat worden behandeld, zijn aangedragen door inwoners van Gelderland. In de maand januari en februari konden zij via stembussen in hun plaatselijke bibliotheek aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Enkele Gelderlanders zullen tijdens het debat hun onderwerp toelichten.

Het debat



Het debat vindt donderdag 9 maart plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in Rozet Centrum, Kortestraat 16, Arnhem. Wil je er live bij zijn? Dat kan! Inschrijven kan via www.debatprovincialestaten2023.nl Op deze pagina vind je ook de link naar de livestream van het debat.

