Kamperen kan je leren! – De Buurt Camping Arnhem

Vakantie in eigen park: op zondag 20 september van 13:00 – 18:00 uur in het Immerloopark! Op deze zondagmiddag verandert het Immerloopark in een bruisende plek vol activiteiten met als thema: kamperen! Een gezellige middag om alvast in de stemming te komen voor de echte buurtcamping van volgend jaar. Er zijn gratis workshops voor kinderen en afsluitend een echte buurtbarbecue voor deelnemende kinderen en hun ouders.

13:00 Opening + workshops

• sport • wedstrijd tent opzetten • wc-rollen fashion walk • koken • Kom freerunnen, frisbeeën, camping fashion-items creëren of lekker eten maken voor de buurtbarbecue! Of doe je mee met de wedstrijd tenten opzetten? Wie weet win jij wel de hoofdprijs!

16:00 Buurtbarbecue • bring your own food • voor deelnemende kinderen en hun ouders • We maken lekkere hapjes tijdens de kookworkshop in de middag. En hopelijk nemen je ouders zelf ook wat mee om te delen! De barbecue wordt aangevuld met lekkers van boerderijcafé de Hooijmaat.

moet je je wel aanmelden! Voor de activiteiten

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties