Broek in de Pan koks zijn gezond terug

In het Arnhemse Broek toeren al enkele jaren in het vroege voorjaar koks door de wijk met een rijdende keuken, veel lied en muziek, ontmoeting en proeverijen. Dit voorjaar strooide het coronavirus óók roet in het eten van de Broekse Pan, dus was er opeens geen tournee. Maar niet getreurd: vanwege de versoepelingen van de overheid zijn de koks deze nazomer coronaproof voor even terug! Anders dan anders uiteraard, maar zeker weer met een muzikale en theatrale opluistering gaan zij vier vrijdagmiddagen samen met een gastkok de uitdaging aan om op anderhalve meter van elkaar en bezoekers iets bijzonders te presenteren.

De Blauwe Tomaat

Verhalenkok Yvonne en muziekkok Wim trekken in september vier vrijdagen op met De Blauwe Tomaat, de SRV-wagen die groente en fruit verkoopt tegen een lage prijs, omdat zij vinden dat iedereen toegang tot gezond eten moet hebben. Groente en fruit bovendien met een schoonheidsfoutje, producten die anders weggegooid worden. Dat betekent dat er niet iedere dag een zelfde assortiment te vinden is in De Blauwe Tomaat. Aan de gastkok de uitdaging er iets lekkers mee te bereiden, de verhalenkok er een verhaal uit te halen en de muziekkok er liederen op te componeren; een gezonde show!

Terwijl de kok kookt, worden de ingrediënten van zijn of haar recept samengesteld in een pakket: alle bezoekers kunnen dit pakketje inclusief recept tegen een zeer vriendelijke prijs bij De Blauwe Tomaat aanschaffen, om ook thuis gezond aan de slag te gaan.

De tournee

Op vrijdagmiddag 11 september zullen wijkbewoners uit het Broek het tafereel treffen op Eilandje Urk, op vrijdagmiddag 18 september op het veldje tegenover gezondheidscentrum Westerkade én tegenover Plus Home – helemaal aan het begin van de Broekstraat, op vrijdagmiddag 25 september onder aan de Hugo de Grootstraat vlak bij de spoorbrug in het Statenkwartier en op 2 oktober ronden de koks het seizoen af bij Stichting Broek Omhoog aan de Rietgrachtstraat. Iedereen is welkom om coronaproof vanaf 15.30u langs te komen en zich gezond te laten verrassen! Neem een eigen stoel mee en hou anderhalve meter afstand!

Broek in de Pan wordt mogelijk gemaakt door Rozet, gemeente Arnhem en Rijnstad.

