Keti Koti multicultureel festival KleurRijk Klarendal

De wijk Klarendal is een zeer diverse wijk wat betreft culturele en etnische achtergrond. In de wijk wonen vrij veel mensen van Surinaamse en Antilliaanse achtergrond. Daarom wordt op 2 juli in die wijk in Bouwspeelplaats De Leuke Linde het Keti Koti multicultureel festival onder de naam “KleurRijk Klarendal” georganiseerd. De dag is van 11:00-20:00 uur.

Kleurrijk Klarendals programma

Om 11:00 uur is er een gezamenlijke multiculturele brunch die voor alle wijkbewoners open staat.

Rond 12:00 uur zal er een korte christelijke viering zijn, met muziek waarin de herdenking van Keti Koti centraal staat met verhalen uit het slavernijverleden van Suriname en de Nederlandse Antilliaanse eilanden.

Vanaf 14:00 uur begint het middagprogramma. Daarin kunnen bezoekers genieten van optredens van diverse muzikanten en muziekgroepen vanuit de diverse culturele achtergronden. Er zullen diverse workshops zijn sport en dans. Tijdens de dag worden hapjes en drankjes tegen een redelijke prijs verkocht, waarmee ook de mond kennis kan maken met de rijke culturele verscheidenheid in de wijk. Er is voldoende zitplek om met elkaar in gesprek te gaan en ruimte om elkaars verhalen te delen.

Dit festival wordt georganiseerd onder de vlag van de Landenkookgroep Klarendal, een bewonersinitiatief in Klarendal in nauwe samenwerking met christelijke wijkgemeenschap Villa Klarendal.

Het programma:

11:00-12:00 Brunch

12:00-13:00 Herdenking en viering Keti Koti

14:00-14:30 Toespraken Start middagprogramma toespraken vanuit de Arnhemse politiek en de Klarendalse samenleving

14:30-15:00 Muziek: Caribische Arnhemse Caribische Brassband Sucura

15:00-16:00 Workshop Tai Chi (door Tai Chi Arnhem)

15:00-15:15 Ervaringsverhalen door Surinaamse Klarendallers

15:15-16:15 Muziek: Turkse zanger Errol

16:15-16:30 Ervaringsverhalen vanuit een rolstoel

16:30-17:30 Workshop Braziliaanse Capoeira (door Academia De Capoeira Dendê De Maré)

Muziek: moderne westerse muziek door muziekgroep Inloophuis Sint Marten

18:00-20:00 Muziek: vervolgoptreden Turkse zanger Errol

Hapjes en drankjes

Tussendoor worden er vanaf 14:30 uur hapjes en drankjes verkocht bij de loketten. Op het terrein wordt ook Surinaamse schaafijs verkocht

