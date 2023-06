Sociaal servicepunt The Point viert eerste verjaardag

Wat de Arnhemse winkelcentra Presikhaaf en Kronenburg met elkaar gemeen hebben? Ze vieren allebei de eerste verjaardag van ‘The Point’ – een handig servicepunt met een maatschappelijk karakter waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en profiteren van uiteenlopende diensten. Het is een initiatief voor en door buurtbewoners: jongeren uit de wijk werken via The Point namelijk aan hun ontwikkeling en carrière. The Point maakt jouw leven als bezoeker dus niet alleen gemakkelijker, maar ook gezelliger en socialer. Ben jij er al eens geweest?

Winkelcentrum meer dan een plek voor boodschappen

“Wij zijn trots om de eerste verjaardag van The Point samen te vieren. In het afgelopen jaar zijn de twee servicepunten een waardevolle en bijzonder succesvolle toevoeging aan de wijken en daarmee de stad Arnhem gebleken,” aldus Arjanne de Vries Assetmanager van winkelcentrum Presikhaaf. “Een winkelcentrum is anno 2023 veel meer dan alleen een plek voor je boodschappen. Het is een bruisend hart van de wijk, waar mensen meer dan ooit met elkaar in verbinding staan. Ons voornaamste doel is om het leven van de wijkbewoners gemakkelijker en aangenamer te maken. Daarom hechten we veel waarde aan het creëren van kansen, vooral voor jongeren en studenten in de buurt. Met The Point vervullen we een actieve rol als verbindingspunt, waarmee we concreet invulling geven aan deze ambitie – in samenwerking met de community en de gemeente.”

Service-hart voor de wijk



The Point heeft een uitgesproken sociaal karakter: het is een service-hart vóór de wijk, dóór de wijk met een scala aan diensten. Het initiatief is in het leven geroepen om de lokale jeugd te helpen in hun ontwikkeling en ze te voorzien van gelijke kansen. In het afgelopen jaar zijn de twee The Points opgebouwd in samenwerking met Presikhaaf University, ROC Rijn IJssel, SWOA, het AM-supportteam, ROC Rijn IJssel en Wereldhave. Samen is er gewerkt aan de thema’s ‘Gezond en kansrijk opgroeien’, ‘Veilig ontmoeten’ (dit betreft racisme en het veiligheidsgevoel onder jonge vrouwen), de begeleiding van studenten naar het volgende schooljaar en het aanpakken van eenzaamheidsgevoel onder jongvolwassenen. The Points helpen jongeren uit de buurt bovendien bij het vinden van werk, buiten scholen en andere organisaties om.

The Point

Veelgevraagde services en diensten worden door The Point gecombineerd op één plek. Zo is er een informatiepunt waar je terecht kunt met vragen, pakketjes kunt ophalen en verzenden én een bezoek kunt brengen aan bestelplatform Connect. Daarnaast kun je hier pinnen, je ov-chipkaart opladen, pasfoto’s maken, elektronica opladen, een rolstoel of kinderwagen lenen en nog veel meer. Misschien wel de meest innovatieve dienst is Max Mobiel. Wijkbewoners met een mobiliteitsbeperking worden voor slechts een euro naar het winkelcentrum of een ander punt in de wijk gebracht door vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA).





Vier het mee



Kom jij de eerste verjaardag van The Point meevieren? Je vindt The Point Kronenburg bovenaan de roltrap op het Hemaplein, naast Action. The Point Presikhaaf bevindt zich bij de entree van het winkelcentrum in het midden van de passage, tegenover Hema.

