Kunst in de Laar

Niets te doen in de wijk? Wél in De Laar! Een jaar geleden liet de Kunst & Cultuurgroep De Laar na veel voorbereidingen gedurende de maand mei van zich horen met culturele programmering en een atelierroute. Dit jaar komt de cultuurgroep begin juni met de route terug, aangevuld met kunst gemaakt door leerlingen van de basisscholen.

Kunstcafé: Kleurrijke muziek bij kleurige schilderijen

Maar niet nadat er op donderdag 1 juni weer een Kunstcafé van Rozet 55Plus in de kantine van de sporthal de Laar is georganiseerd, Brabantweg 115. De inloop is vanaf 10 uur, het Kunstcafé is van 10.30 tot 12 uur.

Yolanda van Sommeren komt vertellen over haar schilderkunst. Haar motto is: IK BEN, ‘Ik ben kleur, alle kleuren nodigen mij steeds uit om er mee te schilderen.’ Soms ontstaat er iets abstracts en soms iets meer figuratief. Yolanda neemt ook deel aan de atelierroute van zondag 4 juni, waar dan nog meer van haar kleurige schilderijen te bewonderen zijn. De presentatie wordt afgewisseld met live muziek. Duo Gin & Tonic bestaat uit gitarist Michiel van Gessel en zanger / Gitarist Salvatore Giuseppe Sichi. Het repertoire bestaat uit een mix van Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse wereldmuziek, afgewisseld met bekende blues en jazz nummers.

Het Kunstcafé is gratis. Een kaart voor onbeperkt koffie en thee kost 5 euro.

Atelierroute De Laar, kinderexpositie in Rozetje

Op zondag 4 juni 2023 exposeren ongeveer twintig kunstenaars hun werk in boerderij De Kroon, in de Sporthal De Laar-West (ook in kantine en entree ruimte) en in buurtcentrum De Laarhof. Zes kunstenaars exposeren in hun ateliers aan huis. Dit jaar doen ook de basisscholen de Expeditie, de Laarakker, de Laarhorst en de Lingelaar mee met een eigen kunstproject. Sinds vorig jaar heeft De Laar een kleine openbare Rozet bibliotheek, gehuisvest bij de basisscholen De Expeditie en De Laarakker, Brabantweg 105. Alle leerlingen uit de wijk exposeren hun kunst in dat Rozetje én er zullen ook optredens van kinderen en een workshop zijn.

Het beeld ‘Verkijker’ van kunstenaar en deelnemer Ton Mulder staat zaterdag 3 juni bij het winkelcentrum en zal tijdens de kunstroute zondag op tournee zijn door de wijk; ‘Kijk, er is overal kunst te zien!’

Op zondag 4 juni om 11 uur is er een feestelijke aftrap met ludieke actie van de kinderexpositie en de atelierroute door wethouder ‘Leefbare wijken’ Mark Lauriks op het plein voor het Rozetje. De atelierroute is van 12 tot 17 uur en is overal te starten. Kunst in De Laar wordt o.a. mogelijk gemaakt door de Kunst & Cultuurgroep De Laar, Team leefomgeving en Rozet. Voor informatie mailen naar: cultuurgroepdelaar@delaararnhem.nl.

Reacties