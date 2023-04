Inclusieve danskunst op tournee bij Introdans met HubClub’23

Tien choreografen creëren nieuw werk in samenwerking met veertien gastdansers

Introdans viert de kracht van menselijke uniekheid met een eigentijds dansprogramma: de HubClub’23. Tien choreografen uit binnen- en buitenland creëren nieuw werk en gaan aan de slag met de klassiek-modern geschoolde Introdansers én een kleurrijke groep gastdansers uit verschillende werelden. De artiesten van de HubClub’23 zijn onweerstaanbaar, in spectaculaire kostuums en styling van kunstenaar Bas Kosters. De sfeer van de avond is die van een nachtclub: het publiek zit rond een dansvloer en wordt getrakteerd op acts uit de inclusieve profdanskunst. HubClub’23 gaat donderdag 25 mei 2023 in première in Musis Arnhem en speelt daar zes keer. De voorstelling is vervolgens tot en met 15 juni 2023 te zien in theaters in Hengelo, Deventer, Apeldoorn, Oss, Eindhoven en Zwolle.

Nog meer facetten van de danskunst

Het samenkomen van Introdansers met dansers en choreografen uit verschillende werelden is een concept dat Introdans al langer in de praktijk brengt in De Ontmoeting. Een reeks voorstellingen die choreograaf Adriaan Luteijn de afgelopen twintig jaar ontwikkelde. HubClub’23 wordt met tien choreografen en veertien performers een ontmoeting in XL-formaat die nu voor het eerst op tournee gaat. Hierin worden de parels van de Nederlandse inclusieve en professionele podiumdanskunst aan een breed publiek getoond.

“Deze voorstelling is voor mij een logische volgende stap in onze ontwikkeling in het zichtbaar maken van nog meer facetten van de danskunst: in dit geval moderne dansvoorstellingen waarbij de Introdansers op de vloer staan met een grote variëteit aan gastdansers, in stukken gemaakt door makers die een volledig inclusieve manier van werken omarmen. Wie in de zaal zit en zo’n voorstelling ziet, moet denken: ‘hé, dit ben ik!’, aldus bedenker en choreograaf Adriaan Luteijn.

Verbinding en schoonheid



Eén van de gastdansers, Eva Eikhout, danst in een aantal stukken in de HubClub’23, waaronder die van Luteijn. Zij legt uit: “Het mooie aan de HubClub is dat we met allerlei verschillende mensen uit verschillende hoeken één en hetzelfde doen en tegelijkertijd ook weer zó iets anders creëren. We raken elkaar en we leren van elkaar maar uiteindelijk doen we het allemaal samen. Dus voor mij staat de HubClub voor verbinding”, aldus Eikhout. Karolien Janssen, ook gastdanser in een stuk van Sofia Nappi zegt: “De HubClub betekent voor mij laten zien dat er schoonheid in iedereen schuilt, ongeacht wie je bent, hoe je eruitziet, je kleur, lijf, geest, danservaring, leeftijd, motoriek, geaardheid en ook wanneer je niet in het ‘standaard plaatje’ past. We verrassen het publiek door wie we zijn en misschien kunnen we een luikend oog openen.”

Bonte mensheid

Naast Introdans pionieren veel meer Nederlandse initiatieven al langere tijd op het terrein van de professionalisering van inclusieve danskunst. Introdans zocht aansluiting bij hen en nodigde hen uit voor de HubClub’23. De artiesten vormen tezamen de bonte mensheid: jong, oud, multicultureel, lichamelijk/verstandelijk divers, m/v/x, LHBTQIA+.

Introdans is er voor iedereen

Al meer dan 50 jaar enthousiasmeert Introdans zo veel mogelijk mensen voor de danskunst: met hart, ziel en heel veel vakmanschap. Met een internationaal toonaangevend dansrepertoire door inspirerende danskunstenaars waarmee zowel een volwassen als een jong publiek wordt bediend. Waardevol danserfgoed naast vernieuwende creaties. Eigentijdse stijlen voor een brede smaak en een groot publiek. Vanuit de kunst verbinden we mensen met hun verbeeldingsvermogen en eigen danskracht. Inclusief, want iedereen kan dansen. Emoties worden invoelbaar: een rijke beleving. Introdans beweegt je!

