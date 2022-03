Op 24 en 25 maart van 10u tot 17u zijn er kijkdagen in de Eusebiuskerk. Zaterdag 26 maart vindt er tussen 13u en 16u een kunstveiling plaats en de opbrengst gaat naar Giro 555, Samen in actie voor Oekraïne. Overweldigend veel kunstenaars hebben er hun werken voor aangeboden.

Het evenement is in een enorm korte tijd door Arnhemse kunstenaars in elkaar gezet. ‘Stilzitten is geen optie’ zegt één van de initiatiefnemers. Het programma is alle dagen tevens omlijst met muziek, theater en dans. Kijk voor al het aanbod en programma op Kunstenaars voor Oekraïne.

