Lege blikjes en flesjes wegzetten voor een ander

Heel Arnhem Schoon is een nieuw initiatief gestart. In Malburgen zijn op een aantal plekken fles- en blikrekjes geplaatst bij een prullenbak. “Dan hoeft de consument die een blikje of flesje leeg gedronken heeft het niet weg te gooien, maar kan het statiegeld voor de verpakking worden doorgegeven aan een ander” zegt initiatiefnemer Rebecca Schut.

Door Chris Zeevenhooven

Op een mooie vrijdagochtend in mei komen initiatiefnemers van Heel Arnhem Schoon, Rebecca Schut en Alie Sietsma samen bij het eerste officieel te openen fles- en blikjesrek. Raadslid Muriel Simonis van Groen Links mocht het lint doorknippen en verrichtte daarmee de opening. Bezoekers van het winkelcentrum keken een beetje verbaasd om deze drukte zo vroeg in de morgen. Maar Rebecca vertelde dat een aantal fles- en blikjesrekken al een tijdje in gebruik zijn om te kijken hoe het werkt en ze ziet regelmatig dat iemand er weer wat in stopt en een ander er wat uithaalt om het statiegeld te innen. “Vanaf het moment dat er statiegeld op plastic flessen en nu ook blikjes zit hebben mensen, die het kunnen gebruiken, belangstelling. Geld is geld.”

Aandacht voor winkelcentrum de Drieslag

De winkelmanager van Albert Heijn, Han Rikken, is ook aanwezig en hij is blij met de positieve aandacht op het winkelplein, want het is niet één van de vrolijkste plekken in de stad. “Er zijn hier veel mensen die moeite hebben met rondkomen. Het is hier overleven in plaats van leven en daarbij zitten rondom het winkelcentrum ook mensen die geen plek hebben om te wonen en er wordt ook gedronken. Er zou meer aandacht mogen komen voor het beheer van dit winkelcentrum. Het moet een veilige plek zijn voor de mensen die hier komen en voor de mensen die hier werken”. Albert Heijn werkt er graag aan mee dat deze actie succes heeft. Eén van de vrijwilligers merkt op dat er dan ook wel een mooiere prullenbak zou mogen komen, die meer uitnodigt om de rommel in te doen als de consumptie genuttigd is. Het oog wil ook wat en dan blijft het winkelplein schoner. Dat is wat de aanwezigen belangrijk vinden: schoon, heel en veilig.

Volkswijk toen en nu

De sfeer op het winkelcentrum de Drieslag is een afspiegeling van de wijk waarin het ligt. Veel mensen wonen in sociale huurwoningen en dat zijn steeds meer mensen met een lager inkomen. Er is weinig samenhang meer, de sociale cohesie en controle die kenmerkend was voor een traditionele volkswijk is niet meer. Er is een samenlevingsmodel gegroeid, waarin ieder voor zichzelf moet zorgen. Dat schuurt als het mensen betreft die weinig te besteden hebben. Dit leidt tot onverschilligheid naar anderen en naar de samenleving. Scheldpartijen, fietsen op het plein, wild-parkeren en onbeschoft gedrag, dat zorgt voor verloedering.

Schoon, heel en veilig

Gelukkig is er een vrolijke noot aan het begin van deze morgen met dit sociaal initiatief. “Het initiatief helpt ook om meer bewust te worden van het afval dat we met elkaar produceren en wat we kunnen doen om het op te ruimen om Arnhem schoon te maken en te houden” houdt coördinator Mike Hoose de aanwezigen voor. De initiatiefnemers van Heel Arnhem Schoon hebben in een paar jaar tijd hun initiatief zien uitgroeien over de hele stad en zijn blij dat wethouder Bob Roelofs het project ondersteunt met professionele coördinatie. “Op die manier kunnen bewoners in de hele stad actief benaderd worden en met elkaar iets doen voor onze stad. Het is bovendien ook gezellig als we bezig zijn om de stad schoner en daardoor veiliger te maken” zegt Alie Sietsma. Als een voorbijganger zijn blikje leeg drinkt en in het nieuwe rekje plaatst ziet iedereen dat het werkt.

Reacties