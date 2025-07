Lionsclub De Liemers doneert meer dan 18.000 euro aan Ome Joop’s Tour

De fietsronde uit Arnhem voor jongens en meisjes in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar was door de leden van Lionsclub De Liemers gekozen tot goed doel waar het inschrijfgeld van dit jaar naartoe mocht gaan. De zon scheen uitbundig, een heerlijke lunch bij Erve Kots in Lievelde vormde een welkom pauzenummer. Het tweede deel van de rally bracht de chauffeurs en hun navigators terug naar ’t Peeske, waar onder het genot van een barbecue verzoeknummers konden worden aangevraagd bij Lara Leaves , gevolgd door een veiling van bijzondere items.