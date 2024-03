Loop op 22 maart mee met ARNHEM SAMEN ÉÉN

Op 21 maart is het de internationale dag tegen racisme. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme, dit doen we ook in Arnhem. Werkgroep Arnhem tegen Racisme organiseert 22 maart de tocht ARNHEM SAMEN ÉÉN. Een afsluiting van de week Arnhem tegen Racisme (18 t/m 23 maart). Een inspirerende tocht waarbij we samen lopen tegen alle vormen van racisme & discriminatie.

Voor één Arnhem waar iedereen gelijkwaardig is

Voor één Arnhem waar we op komen voor elkaar

Voor één Arnhem waar iedereen er mag zijn

Voor één Arnhem waar we niemand buitensluiten

📅 22 maart – 15.00 uur

📍Start Focus – Audrey Hepburnplein 1

📍Einde Musis – Velperbinnensingel

Voor meer informatie en het hele programma kijk op www.arnhemtegenracisme.nl

