FC STRAAT van start in vijf Arnhem-Oost wijken

FC STRAAT, de grootste online en offline voetbalclub van Nederland, is vandaag neergestreken in Arnhem-Oost. Vijf playgrounds in Presikhaaf, Malburgen, Arnhemse Broek, Geitenkamp en Klarendal worden deze maand omgedoopt tot FC Straat Pleintje. Drie jaar lang wordt hier het officiële FC STRAAT programma gespeeld, inclusief aftrap met een bekende influencer en opnames voor FC STRAAT TV waar jongeren zich in de kijker kunnen spelen. Vandaag vond de eerste FC STRAAT training plaats op het Cruyff Court aan de Bethaniënstraat in Presikhaaf.

Een gezond opgroeiende generatie

FC STRAAT is een initiatief van de bekende straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani om door middel van straatvoetbal jongeren in beweging te brengen, leeftijdsgenoten te ontmoeten en ze te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost haalt FC STRAAT naar de vijf wijken van Arnhem-Oost omdat het programma een gezond opgroeiende generatie beoogt.

Sportwethouder Bob Roelofs is enthousiast over de komst van FC STRAAT. “Bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl en sport is een manier voor jongeren om anderen te ontmoeten en hun talenten te ontwikkelen. Met een gemiddelde schermtijd van 3 tot 6 uur per dag onder jongeren en de groeiende beweegarmoede is de urgentie groter dan ooit. FC STRAAT is een ontmoetingsplaats waar straatvoetbal, vriendschap en groei samenkomen”, aldus de wethouder.

Buurtsportcoaches en jongerenwerkers zijn de spin in het web

Sportbedrijf Arnhem voert het FC STRAAT programma uit samen met buurtsportcoaches en jongerenwerkorganisaties AM-Supportteam en Presikhaaf University. Zij zorgen voor een doorlopend aanbod van straatvoetbaltrainingen op de pleintjes tussen de officiële FC STRAAT maanden door.

Eerste FC STRAAT training in Presikhaaf

Onder grote belangstelling vond vandaag de eerste FC STRAAT training plaats op het Cruyff Court aan de Bethaniënstraat in Presikhaaf. Influencer Achie van FC STRAAT werd door de jongeren enthousiast onthaald. Wethouder Bob Roelofs onthulde samen met hem het FC STRAAT bord waarmee de playground werd omgedoopt tot FC STRAAT Plein. Achie moedigde de jongeren tijdens de training aan om hun beste trucs en moves te laten zien.

Trainen voor de nationale FC STRAAT LEAGUE

Meedoen is belangrijker dan winnen, maar FC STRAAT is ook het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland. Op woensdag 1 mei wordt de FC STRAAT VOORRONDE ARNHEM gespeeld, waarbij twee teams zich kunnen plaatsen voor deelname aan de regionale FC STRAAT PLAY-OFFS OOST in Enschede op 7 mei. De winnende teams kunnen zich daar kwalificeren voor de nationale FC STRAAT LEAGUE en de ultieme wedstrijd de CAPTAINS GAME in juni.

