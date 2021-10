‘Lotte, Hannah en Emmy, Arnhemse meisjes in oorlogstijd’

Bij de Oosterbeekse uitgeverij Triple Eight Publishing is eind augustus een oorlogs- en verzetsroman verschenen. Dit boek is het debuut van Corrine Baard-Post en beschrijft de belevenissen van drie vriendinnen in Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lotte, Hannah en Emmy

De strijdbare Lotte komt voor een belangrijke keuze te staan, maar wie kan je vertrouwen? Het gevaar van verraad loert ieder moment. Ook voor de onderduikers die haar ouders op de zolder verborgen houden.

Hannah en haar Joodse familie worden voor de keuze gesteld: onderduiken of melden? Zal zij, zoals zoveel Joodse families overkwam, uiteindelijk naar Kamp Westerbork worden gedeporteerd? Of misschien zelfs nog verder?

Emmy komt uit een NSB-gezin. Een keuze van haar ouders, maar wat vinden Emmy en haar broers daar eigenlijk van? En is de vriendschap met haar vriendinnen sterk genoeg om tegenstrijdige standpunten te overbruggen?

Over keuzes die levensbepalend zijn

De keuzes van hun ouders en van henzelf hebben een diepe impact op hun levens en hun vriendschap. Overleven zij deze onvoorspelbare en verschrikkelijke periode? Overleeft hun vriendschap?

Tegen de achtergrond van historische gebeurtenissen in Arnhem, zoals de Jodenvervolging die in Arnhem in twee grote razzia’s plaatsvond, Operatie Market Garden in 1944 (de Slag om Arnhem) en de daaropvolgende evacuatie, wordt het leven en de ontwikkeling van deze drie meisjes gevolgd vanuit hun eigen perspectief. Naarmate zij ouder worden – en de oorlog gruwelijker – worden keuzes van henzelf en van de mensen om hen heen steeds belangrijker.

Een meeslepend verhaal over jonge mensen in een roerige periode van onze geschiedenis.

Over de auteur

Corrine Baard-Post heeft sinds haar jonge jaren een grote interesse in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2000 woont ze in Oosterbeek waar de Slag om Arnhem in 1944 is uitgevochten is. Ze vindt het belangrijk dat ook jongeren van nu een indruk krijgen van hoe het leven in oorlogstijd eruit zou hebben kunnen zien voor iemand van hun leeftijd.

