Maand van de Geschiedenis in Arnhem

Op 1 oktober start het grootste historische evenement van Nederland: de Maand van de Geschiedenis. Honderden musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen organiseren talloze activiteiten rondom het jaarthema Aan het werk. Van rondleiding tot kinderprogramma, van theatervoorstelling tot lezing en van stadswandeling tot fietstour: met ruim 450 activiteiten is er voor iedereen wat te doen, in iedere provincie. Hier publiceren we Arnhems programma.

Papiermolentje

In het Nederlands Openluchtmuseum staan ambachten centraal. Een speciale ambachtenroute brengt je langs dertien plekken waar je vaklieden aan het werk ziet en zelf aan de slag kunt. Maak een papiermolentje, hennahand of weefgetouw. Of neem een kijkje bij de tentoonstelling ‘Makers in Beeld’, waar hedendaagse ambachtslieden hun verhaal vertellen.

Arnhem – Nederlands Openluchtmuseum – 1 t/m 31 oktober



Gastarbeiders

“Gastarbeiders zijn in de bedrijven niet meer te missen”, aldus de Arnhemse Courantin 1965. Er werkten toen al bijna tien jaar voornamelijk mannen uit Italië, Spanje, Turkije en Marokko bij verschillende bedrijven in en om Arnhem. Hoe verliep de werving? En wat zijn de verhalen van deze arbeiders? Migrantenerfgoedkenner Else Gootjes geeft er een korte lezing over.

Arnhem – Erfgoedcentrum Rozet – 16 oktober, 14.00-14.30 uur

Week van de Koloniale Geschiedenis

Museum Bronbeek organiseert samen met verschillende partners de jaarlijkse Week van de Koloniale Geschiedenis, met een reeks activiteiten rond het thema ‘Aan het werk’. Met een lezing van Barbara Esseboom over een wonderlijke koloniale tentoonstelling die in 1928 in Zypendaal werd gehouden, de theatervoorstelling ‘Oost-Indisch Doof’, waarin Hanneke vertelt over haar grootvader Piet Colsters die als dienstplichtig militair eind jaren veertig naar Indonesië moest, een muzikale voorstelling over postkolonialisme, trapjesdenken en identiteit – en nog veel meer.

Arnhem – Museum Bronbeek – 16 t/m 24 oktober

Coulissen



Ben jij nieuwsgierig naar hoe het er achter de schermen aan toegaat bij het Arnhemse theater? Deze excursie neemt je letterlijk mee achter de coulissen. Ook de uitreiking van de Prodesseprijs, voor de beste bijdrage aan de Arnhemse geschiedschrijving, staat op het programma.

Arnhem – Stadstheater Arnhem – 17 oktober, 14.00-16.00 uur

