Magische truffels en Korenmarkt

Onlangs was ik weer eens op de Korenmarkt op een vrijdagavond. Altijd wel een gezellige boel, maar er hangt wel een hele alcoholische sfeer.

Blogger Paul van Kempen (1968) is een kid van de jaren 80. Daarna heeft hij het verdacht slecht bijgehouden naar eigen zeggen, of lijkt dat maar zo? Paul is daar naast autonoom muziekproducer. Of dat nou zulke goede muziek is, mag men zelf beoordelen… maar eerst zijn blog:

Door Paul van Kempen

Ik en mijn maat waren gaan zitten bij Le Grand Cafe. Opvallend genoeg sprak de serveerster geen Nederlands, maar enkel Engels. Dat is wel de stand van zaken anno nu, maar het mocht de pret niet drukken. ´Spreek je moerstaal´ is ergens een ietwat vreemde niets-zeggende uitspraak in deze moderne tijden.. Get real!

Truffels

In de middag was ik nog even binnen geweest bij Klein Maar Fijn, het sublieme Suriname eethuisje aan de straat genaamd ´Nieuwstad´ om een overheerlijk broodje kip Westerse stijl te nuttigen. Dat is niet al te heet. Naast Klein Maar Fijn zit een Cannabisgiftshop die ook onder de naam Mushroomshop Arnhem door gaat. Momenteel bieden ze daar legaal magische truffels aan. Dat is een lichtere variant van de bekende paddo´s. Dat is dus ideaal voor diegenen die willen experimenteren met dit soort geestverruimende middelen. Het is niet voor iedereen geschikt. Destijds met paddo´s ging het wel eens mis en sprongen mensen tijdens gebruik van bruggen. Raar maar waar..

Paddoshop

Een paar jaar geleden waren paddo´s in ene legaal en popten de paddoshops als letterlijk paddestoelen uit de grond. Ik kan me herinneren dat niet zo´n ideaal middel was voor feesten maar anderen beweerden dat ze zo wijs als een monnik ervan werden, dus ja… Na mijn Surinaamse broodje kip heb ik de magische truffels maar gelaten voor wat het is. Ik vroeg de verkoper van de Mushroomshop nog om een folder, maar die had hij niet en hij vond mijn vraag ergens vervelend, zo meende ik waar te nemen. Maar goed, voor wie eens wil experimenteren met geestverruimende middelen op legale basis, zijn er nu die magische truffels. Er is een heel assortiment, dus!

Anyway, gotta catch´em all!

