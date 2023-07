Meer zekerheid voor bewoners Schaapsdrift 

Er komt meer duidelijkheid en zekerheid voor Schaapsdrift en omgeving. Voor een groot gedeelte in Schaapsdrift is geen verder onderzoek meer nodig naar de mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen. Vanaf donderdag 13 juli is de wet voorkeursrecht gemeente (de Wvg wet bepaalt dat grondeigenaren verplicht kunnen worden om bij verkoop van hun grond de gemeente de eerste mogelijkheid te geven om tot koop over te gaan) daarom niet meer van kracht voor dat gedeelte. Voor het overige gedeelte zal later in het jaar duidelijkheid komen. Het behoud van zoveel mogelijk woningen blijft het streven. Mocht sloop van woningen toch nodig zijn gaat de gemeente in gesprek met bewoners over vangnetvoorwaarden en specifieke hulp die bij de bewoner past.

‘V eel spanning bij de bewoners’

Cathelijne Bouwkamp, wethouder stedelijke ontwikkeling: “Het is bijzonder moeilijk om woningen te bouwen tussen de Betuwe en de Veluwe. Beschikbare locaties zijn schaars, terwijl we weten dat er zo’n 31.000 mensen in en vlak rondom Arnhem actief aan het zoeken zijn naar een huis. Tegelijkertijd zorgt het bouwen van extra woningen in Schaapsdrift en omgeving voor veel spanning bij de bewoners. Daarom willen we zo snel mogelijk zekerheid bieden waar dat kan. Dat doen we door continu het gesprek te voeren met bewoners zelf, het deels intrekken van de wet voorkeursrecht, aan de slag gaan met vangnetvoorwaarden en de belofte dat een groot deel van de rest van Wvg in november zal vervallen.”



Tot november werkt de stedenbouwkundige aan een visie voor Schaapsdrift met als uitgangspunt om zoveel mogelijk woningen te behouden. “We snappen dat bewoners alsnog zich onzeker voelen tijdens dit proces. Onze grootste taak is ervoor te zorgen dat bewoners weten dat we ze zoveel mogelijk zekerheid en duidelijkheid geven wanneer dat kan”, aldus wethouder Bouwkamp.



Intrekken van de wet voorkeursrecht gemeenten

Vanaf 13 juli 2023 is de Wvg niet meer van toepassing op het gebied ten westen van Schaapsdrift en aan de Oude Velperweg. Dit betekent dat bewoners hun huis bij verkoop aan alle partijen of particulieren kunnen verkopen, en niet meer verplicht zijn om het eerst aan de gemeente aan te bieden. Voor het overige gebied blijft de Wvg van kracht.



Vangnetvoorwaarden

Uitgangspunt van de plannen is behoud van woningen. Mocht dit in een aantal gevallen toch niet mogelijk zijn, wil de gemeente extra vangnetvoorwaarden bieden. Wanneer bewoners dat zouden willen kunnen dat voorwaarden zijn zoals het bieden van tijdelijk gratis wonen terwijl ze zoeken naar een nieuwe woning, het inhuren van een makelaar door de gemeente of kijken of er een optie is om terug te keren naar een woning in de buurt.



Na de zomervakantie verdere besluitvorming

De gemeente zorgt dat in november meer duidelijkheid is over de volgende stap. Dat betekent dat er gedurende zomer, wanneer veel bewoners op vakantie zijn, er geen verdere beslissingen worden genomen.

