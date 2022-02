Meneer Rico daagt lezer uit

Recentelijk verscheen van de Arnhemse bibliotheekmedewerker René Gademann Meneer Rico en diens Fantastische Estiatografieën. Het is de opvolger van zijn psychologische thriller Colheita uit 2016. Gademann weet dat hij geen snelle schrijver zoals Herman Brusselmans is. Die produceert in een tijdspanne van vijf jaar wel tien boeken. Meneer Rico is een verhaal van vinden en verliezen, van liefde en lijden, maar vooral van tijd en ruimte, aldus de flaptekst.

Het circa 150 pagina’s dikke boek biedt geen makkelijke kost. Alleen al het woord uit de titel Estiatografieën noodzaakte mij een woordenboek te raadplegen. In het Grieks betekent het restaurant, waar Gademann een fotograaf bedoelt, die een verloren gegaan, aangenaam fotobeeld kan terughalen en wederom tastbaar maken. Gademanns Meneer Rico is door een bijzondere nacht estiatograaf geworden.

Barok

Het verhaal dat zich in een non-descripte tijd afspeelt – toen bijvoorbeeld kathedralen werden gebouwd of telefonie en elektriciteit noviteiten waren – behandelt zowel zware thema’s als dood, depressie, zelfmoord, verkrachting, als de lichtere thema’s liefde en verliefdheid. Gademann heeft een bijzonder, barok taalgebruik dat op mij het meest als Vlaams overkomt. Veel door hem gebruikte woorden zoals ovum (ei), kataas (deugniet, kattenvoer), kortelings (recentelijk), enzovoort, klinken dan ook eerder als Belgisch Vlaams dan Nederlands

In het begeleidend filmpje dat uitgever Spanjer Boek Productes op Youtube plaatste, lees ik, dat “het gerucht gaat, dat Meneer Rico wonderen kan verrichten. Dat hij de tijd kan veranderen. Journalist Francois gaat op onderzoek uit, maar betaalt een hoge prijs voor de waarheid”.

Kathedraal

In een vijftal hoofdstukken ontspint zich een verhaal waarin wordt verteld dat het nooit wat was geworden tussen meneer Gustav en zijn Nanette, als hond Max niet zo van eieren had gehouden. Voorts wordt de vroegere theologiestudent en nu journalist Francois opgevoerd. Hij ontmoette Rika bij de slagerij, waar zij worsten en vleeswaren verkocht. Vanzelfsprekend draait het verhaal om meneer Rico. Die bouwde uit wraak mee aan de ooit door meester Isidorus foutief geconstrueerde kathedraal Lazerus. Die versplinterde en meneer Rico werd vervolgens estiatograaf.

Meneer Rico daag de lezer uit de puzzelstukjes in elkaar te passen.

René Gademann, Meneer Rico en diens Fantastische Estiatografieën, Spanjer Boek Producties, 2022, ISBN 9789083071350, Prijs: 16,99 euro, te bestellen bij de auteur

Beeld: René Gademann (foto Rik Kewal Gademann)

