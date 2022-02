Petitie vergoeding afbouwmedicatie voor verslavende medicijnen

Arnhem behoort tot de top 10 van Nederland als het gaat om armoede. Veel gezinnen moeten rondkomen van een laag inkomen en dat brengt grote consequenties met zich mee. Voortdurend in geldnood zitten is niet alleen vreselijk stressvol maar ook heel slecht voor je gezondheid. Bewoners van arme wijken kampen meer dan gemiddeld met lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Antidepressiva, kalmeringsmiddelen, slaappillen, antipsychotica en sterke pijnstillers zoals Oxycodon en Tramadol worden vaker voorgeschreven aan mensen die in een arme wijk wonen dan aan mensen in wijken met een hoger gemiddeld inkomen.

Afbouwen moeilijker dan opbouwen

Zo ligt het gebruik van antidepressiva in Klarendal al jaren 60 tot 70 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. Als je deze middelen kortdurend gebruikt, zijn ze meestal effectief, maar het komt vaak voor dat mensen ze langer slikken. Zolang je de medicatie blijft gebruiken lijkt er niets aan de hand. Anders wordt het wanneer je ermee wilt stoppen. Want dat kan niet zomaar. Je moet langzaam en voorzichtig afbouwen, anders kun je last krijgen van heftige ontwenningsverschijnselen, o.a. angst, slaapproblemen en nervositeit. Ook waanbeelden en ernstige psychische klachten komen voor.

Vaak vinden mensen het ontwennen zo zwaar dat ze hun afbouwpoging staken en het middel dan maar gewoon door blijven slikken. Maar voor zowel je lichaam als je geest is dat op de lange termijn erg ongezond.

Verzekeraars vergoeden niet

Het grote probleem met afbouwen is dat de medicatie alleen beschikbaar is in hoge doseringen. In kleine stappen afbouwen wordt dan erg lastig. Terwijl dat juist nodig is om rustig en verantwoord af te kunnen bouwen zonder ontwenningsverschijnselen Afbouwmedicatie in afnemende dosering op maat in de vorm van taperingstrips (spreek uit: teeperingstrips) kan enorm helpen, maar de verzekeraars weigeren dat te vergoeden, behalve DSW. Dat is vooral zuur voor mensen met een laag inkomen. Zelf betalen is haast niet te doen, want een taperingstrip kost tussen de € 80 en € 100 per maand en je bent al gauw een maand of drie aan het afbouwen. In de praktijk zijn taperingstrips alleen weggelegd voor mensen die het zelf kunnen betalen.

Petitie

Vereniging Afbouwmedicatie en de Stichting Opiaten Afbouwen vinden dat zeer ongewenst en niet eerlijk. Daarom zijn wij een petitie gestart om te eisen dat zorgverzekeraars afbouwmedicatie op maat gaan vergoeden. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om veilig af te bouwen. Zeker mensen die het toch al niet breed hebben.

Bent u het met ons eens? Teken dan de petitie op www.vergoedingafbouwmedicatienu.nl

