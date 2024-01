Modeontwerper Sjaak Hullekes wint Cultuurprijs Arnhem

Tijdens Uitnacht Arnhem is in Rembrandt om 20.00 uur de Cultuurprijs Arnhem uitgereikt aan modeontwerper Sjaak Hullekes. Hij ontving uit handen van Mascha Halberstad, winnaar van vorig jaar, een cheque van €5.000,-.

De jury van Cultuurprijs Arnhem 2024 bestaande uit Inge Pollet, Mirte Engelhard, Nelleke Verweij, Mascha Halberstad en Jan Westerhof (voorzitter) zegt over de winnaar: ‘Van iets ouds iets nieuws maken, dat is wat Hul le Kes doet. Elk kledingstuk is uniek. Het Arnhemse label maakt kleding van restpartijen en stoffen die ze op rommelmarkten vinden. Kledingstukken worden geverfd met duurzame grondstoffen als avocado pitten, uienschillen, koffie, thee, appels en kastanjes. Naast het label Hul le Kes is er Hul le Kes Recovery Studio. Het is een handwerkatelier voor kleding én mensen. De jury kijkt met bewondering hoe Sjaak Hullekes zich verhoudt tot de actualiteit en zijn stijl daarop aanpast. Hij is een modeontwerper die met zijn onderscheidende stijl, innovatieve benadering van mode en zijn maatschappelijk engagement een indrukwekkende impact heeft op de modewereld in Nederland.’

De andere genomineerden waren Chantal van Lieshout en Muziektheater de Plaats. Bij de ceremonie in Rembrandt – onder leiding van presentator Milou Adjanga – droeg dichter Terra van Dorst het nieuwe Uitnachtgedicht voor. Wethouder Cathelijne Bouwkamp sprak met bewondering over het levendige kunst- en cultuurklimaat in Arnhem. Zij prees de organisatie van de Uitnacht voor het aantrekkelijke en toegankelijke programma, volgens haar een prachtig overzicht van alle cabaret, dans, film, kunst, mode, muziek, theater en toneel die in Arnhem en omgeving door het jaar heen te zien zijn.

Het publiek kon nomineren

Het Arnhemse publiek is in oktober 2023 opgeroepen nominaties in te dienen voor Cultuurprijs Arnhem 2024. De vakjury heeft uit alle inzendingen en eigen waarnemingen een selectie gemaakt van kandidaten die het culturele landschap van Arnhem verrijken en de uitstraling van Arnhem als cultuurstad versterken. Uit een scala van inzendingen met suggesties van het publiek, heeft de jury een shortlist samengesteld die de diversiteit en uitmuntendheid van de culturele sector van Arnhem weerspiegelt. Niet alleen heeft Arnhem een sterke culturele traditie, het actuele aanbod is ook dit jaar van een hoog professioneel niveau, constateert de jury.

Volledig juryrapport Cultuurprijs Arnhem

Chantal van Lieshout – Vol verwondering dwaalt Chantal van Lieshout door bossen, over heidevelden en langs wateren en verzamelt die dingen en gedachten die de basis vormen voor sculpturen en installaties, zoals die het zelf verwoord. Het zijn juist de kleine, banale, onbegrepen of onbegrijpelijke dingen die Van Lieshout het meest boeien. Insecten en speelgoed of elementen met een kinderlijke naïeve speelsheid. Visuele poëtische humor als wapen om moeilijke onderwerpen, ongrijpbare realiteiten en de overweldigende ontoegankelijkheid van het universum beter beheersbaar te maken. Van Lieshouts sculpturen roepen een zeker ongemak op. Niet bedoeld om te choqueren, maar om kwetsbaarheid bloot te leggen. Wat zich vertaalt in een tragikomische beeldtaal waarin een verlangen naar begrip en verbinding doorschemert.

Voor de opdracht om elektrakasten te verfraaien werkte die samen met leerlingen van De Lingelaar. Twee klassen kregen de opdracht na te denken over de geschiedenis van De Laar. De wijk is ontstaan op een open plek in moerassig gebied. Van Lieshout vroeg de kinderen of ze wel eens zo’n soort gebied waren geweest of dat ze zich er een voorstelling van konden maken. Wat voor dieren ze daar dan tegen zouden kunnen komen. Van Lieshout vertelde de kinderen over fabeldieren en vroeg de kinderen combinaties van fabeldieren te maken. Deze fabeldieren zijn uitgewerkt in tekeningen met de dieren in verschillende houdingen om ze echt leven in te blazen. Deze assemblages zoals Van Lieshout het noemt, zijn verwerkt in de beelden op elektrakasten in buurt.

Van Lieshout is een getalenteerde kunstenaar die met diens creatieve visie en unieke artistieke expressie een significante bijdrage levert aan de kunstscene van Arnhem, zo vindt de jury.

Muziektheater de Plaats – Het lukt Muziektheater De Plaats al meer dan 20 jaar wonderwel om – eerst onder artistieke leiding van Albert Hoex en sinds oktober 2018 onder leiding van Lise-Lott Kok – artistiek hoogstaand theater te maken, dat aandacht vraagt voor verbinding. We zien plekken in en rond Arnhem met andere ogen. Vanuit een nieuw perspectief. We voelen ons als publiek verbonden met elkaar omdat we samen in groepjes wandelen, fietsen of varen van scène naar scène. Naast de professionele cast wordt er altijd samengewerkt met amateurs uit de omgeving van de locatie.

Voorbeelden van recente voorstellingen zijn:

– ‘Op het puin, en dan nu’. Locatie Eusebiuskerk en op het dak van Rozet.

In 1946 stonden 700 Arnhemmers in het theaterspektakel ‘Op het Puin’ zij aan zij op de brokstukken van de Eusebiuskerk. In de voorstelling ‘Op het puin, en dan nu’ wordt op ontroerende wijze stilgestaan bij de dromen van de inwoners van Arnhem in 1946 en bij de dromen en idealen die nu leven bij de inwoners in Arnhem. Hoe bouwen we de komende 75 jaar een Arnhem waarin iedereen zich vrij voelt?

– ‘Woeste Stilte’ in Arnhem en Nijmegen.

Een voorstelling aan de Waal en de Rijn over het conflict en de liefde tussen mens en natuur. In deze locatievoorstelling nemen acteurs, zangers en een groep dansers het publiek mee langs een aantal scènes in een licht absurdistisch, maar hoopvol verhaal. Met de grote vraag: hoe kunnen we de relatie tussen mens en natuur redden? Hoe kunnen we elkaar weer ruimte geven?

‘Mijn Thuishaaf’ in samenwerking met musici van Phion en wijkbewoners uit Presikhaaf, resulteert in een mooie diverse culturele mix van mensen.

De voorstellingen worden bezocht door bezoekers uit Arnhem en de verre omgeving en worden hoog gewaardeerd door het publiek.

Muziektheater De Plaats heeft een absolute, unieke en onmisbare plaats in Arnhem en de wijde omgeving. Het is een dynamische groep die met grensverleggende voorstellingen en verrassende performances een brug slaat tussen muziek, theater en maatschappelijke betrokkenheid, zo vindt de jury.

Sjaak Hullekes – Vier jaar na zijn afstuderen aan hogeschool ArtEZ won Hullekes in 2009 de Dutch Fashion Award. In 2011 opende Hullekes zijn eerste winkel in Arnhem.

Kledingstukken wegdoen zodra ze niet meer perfect zijn, daar moeten we echt mee ophouden. Je kan ze repareren, verven of de vergankelijkheid omarmen, als je ze maar niet weggooit’. Dat vindt Sjaak Hullekes. Hij heeft daarvoor samen met partner Sebastiaan Kramer in 2018 het label Hul le Kes op de markt gebracht. Aanvankelijk met pop-up winkels en sinds vorig jaar vanaf de bovenetage van een industrieel pand in de Wezenstraat in het centrum van Arnhem. Van iets ouds iets nieuws maken, dat is wat Hul le Kes doet. Elk kledingstuk is uniek. Het Arnhemse label maakt kleding van restpartijen en stoffen die ze op rommelmarkten vinden.

Kleuren worden met behulp van organisch afval gecreëerd. Kledingstukken worden geverfd met duurzame grondstoffen als avocado pitten, uienschillen, koffie, thee, appels en kastanjes. Soms gaan kledingstukken wel vier keer in een kleurbadje. Het verfproces wordt sterker en er ontstaan prachtige, marmerachtige kleuren.

Naast het label Hul le Kes is er Hul le Kes Recovery Studio. Het is een handwerkatelier voor kleding én mensen. In de studio wordt kleding gerepareerd, maar het is ook een werkplek waar mensen aan zichzelf kunnen werken en op hun eigen tempo kunnen herstellen en zich ontwikkelen.

Bij Hul le Kes gaat het om de imperfectie én de bezieling van kledingstukken. Dat maakt de kleding niet alleen karaktervol maar ook uniek. De jury kijkt met bewondering hoe Sjaak Hullekes zich verhoudt tot de actualiteit en zijn stijl daarop aanpast. Even zo vaak als hij is verhuisd binnen Arnhem, even zo vaak heeft hij zichzelf opnieuw uitgevonden.

Hij is een modeontwerper die met zijn onderscheidende stijl, innovatieve benadering van mode en zijn maatschappelijk engagement een indrukwekkende impact heeft op de modewereld in Nederland.

—-

Uitnacht Arnhem | Uitnacht Arnhem is een initiatief van Cultuur Netwerk Arnhem waarvan de grootste culturele instellingen van de stad lid zijn. De speciaal opgerichte stichting Culturele Evenementen Arnhem organiseert het evenement. Uitnacht Arnhem komt tot stand door bijdragen van de deelnemende artiesten, kunstenaars, organisaties, instellingen én Gemeente Arnhem. Daarnaast ontvangt Uitnacht Arnhem steun van onder andere De Kempenaer Advocaten en Ondernemersfonds.

Cultuurprijs Arnhem | Jaarlijks reikt de gemeente Arnhem de Cultuurprijs Arnhem uit. Deze stimuleringsprijs wordt toegekend aan een talentvolle kunstenaar of groep kunstenaars die (nog) geen structureel gefinancierde verbintenis heeft en die een vernieuwende bijdrage levert aan het culturele landschap van Arnhem én het imago als cultuurstad van Oost-Nederland versterkt en betekenis geeft. Download hier het reglement van Cultuurprijs Arnhem.

Reacties