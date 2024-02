Rozet zoekt olifantenpaadjes

De buitenruimte is een van de schaarse plekken waar verschillende groepen elkaar nog ontmoeten. We leven momenteel in een land waar elke vierkante meter ingelijst en eigendom is. De buitenruimte is een grote buitenkamer voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. Welk verhaal vertelt een plein, een wijk, een straat? Wie zijn de mensen die daar wonen?

Wat is jouw lievelingsplek? Waar maak jij je olifantenpaadje? Waar zijn de ontmoetingsplekken in de buurt?

Rozet staat binnenkort in het teken van de openbare ruimte, met uiteraard weer een tentoonstelling, lezingen en publiekprogramma.

Public Space – Over het delen van de openbare ruimte. Rozet laat Arnhemse olifantenpaadjes zien.

In elke wijk, in elk parkje of in elke buurt zijn er wel van deze paadjes te vinden. Tijdens een wandeling in de wijk, op weg naar de supermarkt of bushalte of tijdens de hond uitlaten, je komt er vast eentje tegen.Wij willen er zoveel mogelijk verzamelen en deze nemen we ook mee in de tentoonstelling.

Samen met Jan Dirk van den Burg, de fotograaf des vaderlands (en misschien ken je hem wel van de slimste mens), brengen we dit alles ook samen in de Grote Olifantenpaadjesshow op woensdag 10 april in Rozet.

Hoe verzamelen we deze paadjes?

Zie je een olifantenpaadje? Pak dan je telefoon, maak een foto en stuur deze op.

Dat kan tot 10 februari aanstaande op deze manieren:

1: via dit formulier: LINK

2: per mail naar: programma@rozet.nl

3: je kunt de foto van je paadje ook appen naar: 06-28071044

Het zou fijn zijn als je ook de locatie weet te melden, dan kunnen we alle olifantenpaadjes letterlijk in kaart brengen.

