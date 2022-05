Moederdag op Meinerswijk tussen bloeiende meidoorns

De lente is overal voelbaar en zichtbaar. De meidoorn laat dat het beste zien. Uiterwaardenpark Meinerswijk staat vol met deze schitterende struiken. Op alle mooie uitkijkpunten zijn de witte bloementjes te bewonderen en te ruiken. Soms lopen ook de Konikpaarden in beeld of de Galloway runderen en het water van de oude kleiputten reflecteert al die schoonheid en de paden kronkelen er leuk om heen.

Een wandeling over verharde paden begint of aan de Drielsedijk bij de Steenen Camer of aan de kant van de Praets. De route gaat over de Meginhardweg en het fietspad van het castellum langs de kleiputten naar de doorsteek van het fietspad naar de Meginhardweg. Dan heb je een mooi rondje om alle schoonheid van Meinerswijk te ervaren. Een rondje Meinerswijk is een mooie wandeling voor moederdag. De bloeiende bloemen staan voor moeders in de uiterwaarden

