Nederlands Openluchtmuseum altijd een plaatje

Bevrijdingsdag is een mooie dag om naar het Openluchtmuseum toe te gaan aan de Schelmseweg in Arnhem. Het park is uitbundig groen gekleurd, de lente toont zich in volle glorie. De tulpen kleuren op het landgoed en bloemen versieren het romantisch decor van de oude boerderijen en schildrachtige doorkijkjes. Het is iedere keer weer een ontdekking hoe mooi het er is. Waar zou dat toch door komen? De zorgvuldig aangelegde paden en wegen, de tram die bezoekers naar verschillende gebieden vervoert, de aardige mensen die je te woord staan of komt het omdat de auto niet het straatbeeld overheerst en voor onrust zorgt.

Thema in 2022: Hoe vrij ben JIJ?

Ieder jaar wordt er een thema behandeld. Dit jaar wordt op 16 plekken aandacht gegeven aan het thema van de vrijheid en de individuele ontplooiing. In de 4 Tilburgse huisjes wordt aandacht gegeven aan 4 vrouwen die zich ingezet hebben voor vrijheid en gelijkwaardigheid van vrouwen. Het wordt kort aangesneden, maar na 4 huisjes en 4 verhalen blijft het toch hangen. Een verhalenverteller doet spin Anansi avonturen beleven en vertelt dat je zonder samenwerking de grote olifant niet kunt verslaan. Filosoof Spinoza krijgt aandacht in heel veel vogelhuisjes met in ieder huisje een gedachte om te overdenken. In één van de huisjes heeft een vogel de vrijheid genomen te broeden. De Molukse barak vertelt het schrijnende verhaal van de soldaten van het Nederlands Indisch Leger die verlangden naar de onhaalbare vrijheid op de Molukken.

Aandacht voor vrijheidsstrijder Anton de Kom

Na een tochtje door de chaotische Canon van Nederland is er een ruimte ingericht voor Anton de Kom. De Kom werd 1898 geboren in Suriname. Zijn vader was nog slaaf geweest. Hij volgde een vervolg opleiding, maar kon geen passende baan krijgen en vertrok naar Nederland. Daar begaf hij zich in linkse kringen. In januari 1933 keerde hij met zijn Nederlandse vrouw en gezin terug naar Suriname. Hij werd direct in de gaten gehouden door het Nederlandse koloniale bewind. Hij verzamelde een groep gelijkgestemden die ijverden voor onafhankelijkheid. Na een paar weken werd de Kom gearresteerd en met zijn gezin op de boot terug naar Nederland gezet. In Nederland kon hij geen werk meer vinden en van zijn boeken over de slavernij kon hij niet leven. Uiteindelijk moest hij naar de werkverschaffing. Na de inval de Duitsers sloot hij zich aan bij het verzet. Augustus 1944 werd de Kom gevangen genomen door de Duitsers en april 1945 overleed hij in concentratiekamp Neuengamme. Een indrukwekkend verhaal vertelt over een man die we amper kennen, maar wel duidelijk maakt wat vrijheid hebben en vrijheid krijgen betekent.

Dagje uit in vrijheid.

Naar buiten lopend nog even nagenieten op het terras van de aangename sfeer van de vrijheid die je proeft. Een dagje Openluchtmuseum is altijd weer een bijzondere dagje uit in een bijzondere entourage.

