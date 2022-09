Najaarsnummer Arnhems Historisch Tijdschrift

In het najaarsnummer van Arnhems historisch tijdschrift: Musis 175 jaar, nieuwe foto’s van vlak na de oorlog, en geheime wapenvondst uit de Koude Oorlog!

Musis Sacrum bestaat 175 jaar. Misschien is Musis wel de oudste concertzaal van Nederland; in ieder geval de zaal die het langst op dezelfde plek als concertzaal in gebruik bleef. Op het Velperplein is gedurende die 175 jaar iedere dag wel iets gebeurd. Van concert, tot tentoonstelling, vergadering, carnaval of politieke bijeenkomst. Dat kunt alvast lezen en zien in de fraaie kleurenafbeeldingen, als voorproefje op het boek dat in november bij uitgeverij WBooks verschijnt.

Inmiddels is een artikel dat aansluit bij de herdenkingen rondom de Slag om Arnhem een traditie in het najaarsnummer. Pieter Goossen, herontdekker en pleitbezorger van Op het puin, vond een aantal foto’s van dit inmiddels bekende Arnhemse spel uit 1946. Hij vertelt over zijn vondst en over enkele Arnhemse oorlogsfotografen, en natuurlijk zijn de nieuwe foto’s te zien.

Wat vond een Arnhemse jongen begin jaren tachtig met zijn metaaldetector op de Posbank? Stef Ketelaar neemt ons mee in het spannende en onverwachte verhaal van Operatie Gladio, Arnhemmer Ad Ploeg en NAVO-geheimen langs de Veluwezoom.

Zestig bladzijden geschiedenis telt dit nieuwe AHT. Er is ook een interview, ditmaal met Onno Boonstra, de historicus die Arnhems verleden een gezicht gaf. De historische herberg, de Prodesseprijs, de DAG van de Arnhemse geschiedenis, ze komen allemaal uit de koker van Boonstra. Hij zorgde er zo voor dat de Arnhemmer zich bewust werd van zijn omgeving en zijn bijzondere historie.

Deel drie in de rubriek Canon van de Arnhemse Geschiedschrijvers sluit mooi bij de Airborne-herdenkingen aan. Cornelius Ryan (1920-1974) was dé chroniqueur van de grote Arnhemse tragedie, en meest bekend als auteur van A Bridge too far.

Tot slot vindt u de rubrieken met nieuws uit het Gelders Archief, recensies van pas verschenen publicaties met een relatie tot Arnhem en het historische nieuws uit de Arnhemse wijkkranten. De leden van Prodesse Conamur krijgen het AHT in hun brievenbus. Alle andere geïnteresseerden kunnen dit nummer (en vorige exemplaren) voor € 9 kopen bij de boekhandels Hijman Ongerijmd en Het Colofon, of bestellen via ledenadministratie@prodesse.nl.

