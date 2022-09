1 oktober start van Het Vergeten Plantseizoen

Veel mensen denken dat je alleen in het voorjaar nieuwe planten in de grond kunt zetten. Onterecht! Het najaar is een hele goede tijd om vaste planten, bomen, hagen en bollen aan te planten. Planten die in het najaar worden aangeplant slaan vaak goed aan omdat de grond nog warm is na de zomer en de wortels meer tijd hebben om zich te ontwikkelen. Zo zijn de planten vaak beter bestand tegen de weersextremen in de zomer. Als je in het najaar bloembollen plant, heb je ook al weer vroeg in het voorjaar een bloeiende tuin!

De hele maand oktober staat daarom in het teken van Het Vergeten Plantseizoen. Op de website van de organisatie vind je onder andere 31 najaarstips. Voor elke dag in oktober één. Zo kun je lekker aan de slag om de tuin winterklaar te maken en volgend seizoen naar voren te trekken. Kijk voor meer informatie op vergetenplantseizoen.nl.

Plantacties

In Arnhem trappen we op 1 oktober Het Vergeten Plantseizoen af met verschillende plantacties. Tijdens Oktobervest (en ja: we hebben het goed gespeld) in Klarendal worden voor De Wasplaats – Klarendalseweg 439 – gratis planten weggegeven. Als je meer dan één gratis plant wil, lever dan je tuintegels in! Voor elke twee tuintegels krijg je een extra plant. Je krijgt maximaal 10 planten, maar mag zo veel tuintegels inleveren als je wil. Ook bij Winkelcentrum Rijkerswoerd is er op 1 oktober een plantactie

Tips voor het Vergeten Plantseizoen:

Plant een boom . Bomen zijn bijzonder klimaatbestendig. Ze zorgen voor verkoeling in de zomer, vangen veel regenwater op en houden dit vast in tijden van droogte.

. Bomen zijn bijzonder klimaatbestendig. Ze zorgen voor verkoeling in de zomer, vangen veel regenwater op en houden dit vast in tijden van droogte. Plant vroegbloeiende bollen. Sneeuwklokjes bloeien al vanaf januari!

Vermeerder je vaste planten door ze te ‘scheuren‘ en win zaden voor volgend seizoen.

Laatste maand NK Tegelwippen 2022

Oktober is ook de laatste maand van het NK Tegelwippen 2022. Momenteel staat Arnhem op de 2e plek in haar klassement. Door tegels te wippen en groen aan te planten maken we nog kans om Almere van de eerste plek te stoten. Maar nog belangrijker: minder tegels en meer groen zorgen voor een mooiere en gezondere stad. Ga jij in je tuin of buurt aan de slag? Meld dan je gewipte tegels met een foto van het eindresultaat aan via www.nktegelwippen.nl. Je kunt je ook tot en met 1 oktober nog inschrijven voor de gratis Tegelophaalservice. Zet de gewipte tuintegels op 2 oktober aan de straat. Op 3 oktober worden ze opgehaald. Lekker makkelijk! www.tegelophaalservice.nl.

Reacties