Negende editie Rozessie: jong talent op de planken

Het begint iedere derde donderdag van de maand een begrip te worden voor jonge Arnhemse performers: Rozessie. De 3e verdieping van Rozet Arnhem verandert op donderdag 15 september voor de negende keer in een grote gratis toegankelijk huiskamer met podium als vrijplaats voor jonge makers, om aan elkaar en aan publiek te laten zien wat ze aan talent in huis hebben. Deze keer hebben we een gevarieerde line-up met breed georiënteerde elektronische sounds!

Rozessie is de plek bij uitstek om onder het genot van een gratis hapje en een drankje contacten te leggen met andere jonge artiesten en creatieve geesten. Aan de video-opnames en foto’s die gemaakt worden van de optredens, houden deelnemende artiesten er ook nog eens een toffe registratie aan over!

Line-up Rozessie donderdag 15 september

Authentic is niets anders dan zichzelf. Getogen in Arnhem met roots in LA, brengt hij de vibes van de West Coast met zich mee. Samen met zijn producer CasloBeats maakt hij een sound die door hun omschreven wordt als Soul-Hop, geïnspireerd door artiesten zoals Lute, Mick Jenkins en Mac Miller. Je kunt hard hittende 808’s gematched met engels-talige bars en groovy flows verwachten. Hun 2e EP “Mind of a Misfit” zal 15 september ook gespeeld worden.

søndrie(r) is een experiment in geluid van Eric Aelenei en Paul Grieshammer, beiden 4e jaar studenten aan ArtEZ Jazz & Pop. Door grenzen te negeren en stijlen te mengen van Rhodes piano klanken, semi-atonale synthesizer en elektronische drums, zal hun improvisatie niet geïmproviseerd klinken. Voor deze performance versmelten ze hun rollen binnen de muziek, zij zullen noise als muziek laten klinken.

DJ Urkelshounen is een jonge creatieveling die ervan houdt om een club op zijn kop te zetten. Geïnspireerd door Dj’s als JAËL, Jarreau Vandal en Arnhems eigen Chamos, werkt hij aan de weg naar succes. Zijn genres variëren van Future beats, r&b, HipHop, Afro, amapiano en UK garage.

Van Elst gebruikt organic samples, technologische sounds en pop sensibilities om donkere, dromerige experimentele muziek te creëren. Beïnvloed door Joy Division, Tycho & Oscar and the Wolf en thema’s als onzekerheid en obsessie met elkaar te vermengen, ontstaat treurige, maar helende dream pop tegen urban verval.

De podiumsessies duren elk ongeveer twintig minuten, de host van de avond is Yağmur a.k.a. Rain en food by Vitanos.

Wat: Negende editie van Rozessie

Waar: Op de 3e etage van Rozet Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

Wanneer: Donderdag 15 september van 18:00 tot ongeveer 20:30 uur

Entree: Gratis, hapjes en drankjes aanwezig!

Over Rozessie

Rozessie biedt jonge makers uit Arnhem en omgeving een podium en vrijplaats om ervaring op te doen en nieuwe dingen uit te proberen binnen een gezellige huiskamersetting. Deelnemende artiesten mogen ook nieuwe acts aandragen voor komende edities, zodat iedere editie een lekkere bonte line-up heeft en artiesten het stokje onderling kunnen overdragen.

Rozessie is een initiatief vanuit Rozet en Jongin Arnhem. Voor de rest van 2022 staan er nog een drietal edities van Rozessie op de planning. Wil je meedoen als artiest of meer informatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar rozessie@rozet.nl. De registraties van de vorige edities zijn hier te bekijken.

Reacties