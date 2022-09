Aanmelding laatste ronde gratis Tegelophaalservice open

Alle Arnhemmers kunnen hun ‘steentje bijdragen’ tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hitte, droogte en hevige regen: ook dit jaar is klimaatverandering weer duidelijk voelbaar. Met minder tegels en meer beplanting hebben we minder last van deze weersextremen. Groen zorgt namelijk voor verkoeling, voorkomt uitdroging én zorgt voor minder wateroverlast. Houd je hoofd koel en je voeten droog door je aan te melden voor de gratis Tegelophaalservice en je tuin te vergroenen.

Spelregels

Alle particuliere Arnhemmers die minimaal 2m2 en maximaal 20m2 aan tegels gaan vervangen door groen kunnen zich tot en met 1 oktober aanmelden voor de gratis Tegelophaalservice. De tuintegels moeten op zondag 2 oktober na 16.00 aan de straat worden gezet, waarna ze op maandag 3 oktober worden opgehaald. De tegels moeten plaats maken voor bomen, struiken en/of ander groen. Ga naar www.tegelophaalservice.nl voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Het vergeten plantseizoen

De maand oktober staat in het teken van ‘Het Vergeten Plantseizoen’. Veel mensen weten namelijk niet dat het najaar de ideale tijd om vaste planten, bomen, struiken en bollen aan te planten. Planten die in het najaar worden aangeplant slaan vaak goed aan omdat de grond nog warm is na de zomer en de wortels meer tijd hebben om zich te ontwikkelen. Planten zijn hierdoor vaak beter bestand tegen extreem weer. Zo weet je zeker dat je volgend jaar een klimaatbestendige en mooie tuin hebt. De gratis Tegelophaalservice op 3 oktober is dan ook het ideale moment om de tuin te vergroenen.

Het Vergeten Plantseizoen is daarnaast de sluitingsmaand van het NK Tegelwippen. Tijdens het NK strijden ruim 100 Nederlandse gemeenten tegen elkaar om zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen. In deze editie zijn er tot nu toe al ruim 1 miljoen tegels gewipt. Arnhem heeft met zo’n 43.000 gewipte tegels een flinke voorsprong in de strijd tegen Nijmegen (20.000 gewipte tegels). Het doel is echter om het Vergeten Plantseizoen af te sluiten met minimaal 100.000 minder Arnhemse tegels dan voor de start van het NK. De gratis Tegelophaalservice zou hier een grote bijdrage aan moeten leveren.

Samen maken we Arnhem klimaatbestendig

De Tegelophaalservice wordt georganiseerd door platform Arnhem Klimaatbestendig en uitgevoerd door Tonny van Elferen, Van de Haar Groep, Dolmans Landscaping, PreZero (voorheen Suez) en SIGHT Landscaping. Arnhem Klimaatbestendig stimuleert Arnhemmers om zich weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Minder tegels en meer groen zorgt voor een klimaatbestendige stad en een prettige leefomgeving voor mens en dier. Kijk voor meer informatie en planttips op www.arnhemklimaatbestendig.nl.

Reacties