Nostalgische beelden uit Arnhem in Een Oogje op Gelderland

Het nieuwe tv-programma Een Oogje op Gelderland is van start. Op marktpleinen, in straten of bij bijzondere panden worden de historische filmbeelden van soms wel 100 jaar oud afgespeeld op een groot beeldscherm dat achterop een busje staat. Wat voor gevoel roept het op bij voorbijgangers uit Arnhem? Je ziet het maandag 31 januari om 17.20 uur op TV Gelderland.

Bekende én onbekende filmfragmenten

Van geen enkele stad in Gelderland is zoveel historisch filmmateriaal bewaard gebleven als Arnhem. In deze uitzending van Een oogje op Gelderland staat het beeldscherm op het Velperplein bij Music Sacrum en worden bekende én onbekende filmfragmenten vertoond. De voorbijgangers reageren spontaan op de films, wat verrassende herinneringen en anekdotes oplevert. Zo worden bijvoorbeeld beelden getoond uit ‘De Rijn van Lobith tot aan zee’ uit 1922, waarvoor ook in Arnhem werd aangemeerd om onder andere de markt en de Eusebiuskerk te filmen.

Het beeldscherm staat vervolgens ook bij de Eusebiuskerk geparkeerd, die in meerdere oude films terugkomt. Bijvoorbeeld in een kleurenfilm die direct na de Tweede Wereldoorlog is gemaakt door filmmaker Roosdorp. Hij filmde de kapotgeschoten kerk en toont hoe de stad er toen bij lag. Stadsarcheoloog Martijn Defilet vertelt naar aanleiding van verschillende films iets over de geschiedenis van Arnhem.

Samenwerking



Een Oogje op Gelderland is een productie van Beeldland en is in nauwe samenwerking met Eye Filmmuseum en met Omroep Gelderland gerealiseerd. De meeste filmfragmenten komen uit het archief van Eye Filmmuseum, maar er is ook materiaal afkomstig van Audiovisueel Archief Gelderland, instituut Beeld en Geluid en de online filmbank Open Beelden.

Een Oogje op Gelderland is iedere maandag om 17.20 uur te zien op TV Gelderland. Aflevering terugkijken? Dat kan via Uitzending Gemist.

De serie is mede mogelijk gemaakt door een donatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en subsidies van de gemeentes Zaltbommel, Apeldoorn, Harderwijk, Arnhem, Winterswijk en Nijmegen.



Reacties