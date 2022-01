Ode aan wetenschap: covid en andere fenomenen in steen vereeuwigd op kerkgebouw

Aanstaande maandag 17 januari worden de laatste onderdelen van een indrukwekkend kunstwerk geplaatst op het dak van de Arnhemse Eusebiuskerk. Het werk bestaat uit o.a. covid-virussen, beerdiertjes en zaadcellen. Het is ontworpen door kunstenaar Arno Coenen -bekend van de Markthal Rotterdam- en ambachtelijk uitgevoerd in steen en staal. Het is een ode aan de wetenschap en staat voor hoop op goeds in de toekomst.

Bijbelse thema’s

Arno Coenen reageert met zijn ontwerp op de andere traditionele beeldengroepen op de Eusebiuskerk met het Bijbelse thema Ark van Noach. Coenen: “Wanneer je het verhaal van de Ark van Noach met de kennis van vandaag de dag benadert komt het vervreemdend over: waarom zou je een gigantisch vaartuig bouwen om de diersoorten van de zondvloed te behoeden? De inhoud van de ark kan je op celniveau bewaren waarna je het later kloont.

Of je bewaart de DNA-informatie op een chip: de Ark van Noach in je binnenzak. Maar dat maakt het verhaal niet minder actueel. Nog steeds sterven er belangrijke diersoorten uit en wordt de aarde bedreigd door natuurrampen”.

In plaats van verschillende dieren bestaat deze nieuwe serie luchtboogbeelden daarom uit een reeks uitvergrotingen van microscopische fenomenen die we in beeld hebben dankzij de wetenschap en die ons meer kunnen vertellen over onze plaats in de kosmos. Met zijn kunstwerk onderstreept Arno Coenen het belang van de wetenschap en onderkent hij tegelijk de rol die religie kan spelen in het hoop geven en motiveren van mensen om hun toekomst op een positieve manier vorm te geven.

Covid-virussen en beerdiertjes

Prominent aanwezig in de reeks is het mysterieuze beerdiertje, dat zowel op de aarde als in de ruimte voorkomt en waarbij de wetenschap vooralsnog voor een raadsel staat. Verder is er onder meer een atoom, een covid-virus, een amoebe en een stuk mycelium. Hierop kan in de toekomst op de kerk eindeloos aangevuld en gevarieerd worden, afhankelijk van toekomstige wetenschappelijke ontwikkelingen. Coenen ontwierp het kunstwerk nog vóór de covid-pandemie, maar plaatst dit kunstwerk nu onverwacht midden in de actualiteit.

Arno Coenen

Kunstenaar Arno Coenen heeft een reputatie opgebouwd met monumentale kunstwerken in de openbare ruimte, waarin hij oude ambachten, zoals glasmozaïek, mengt met hedendaagse computer graphics. Internationale bekendheid kreeg hij met zijn bijdrage aan De Markthal in Rotterdam van MVRDV Architects, het grootschalige, kleurrijke plafond dat op de covers belandde van zowel het Architectuur in Nederland Jaarboek en het Dutch Design Jaarboek. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de Beurspassage in Amsterdam en eindigde daarmee in de top 3 van het Jaaroverzicht architectuur van NRC Handelsblad.

Eusebiuskerk Arnhem

De Eusebiuskerk, bekend van de Slag om Arnhem, is de afgelopen tien jaar ingrijpend gerestaureerd. Dit voorjaar is de kerk steigervrij. De plaatsing van dit kunstwerk vormt het slotstuk van het tien jaar ingrijpend restaureren van de Eusebiuskerk. De kerk werd verwoest met de Slag om Arnhem (1944) en daarna mooier dan voorheen opgebouwd. Op de kerk zijn met de wederopbouw bijna honderd voor die tijd moderne luchtboogbeelden geplaatst. De beelden op twee luchtbogen bleken met de afgelopen restauratie onvervangbaar. Daarop nodigde de Eusebius organisatie (museum) Arno Coenen uit voor een nieuw ontwerp. De organisatie ambieert met onder meer dit bijzondere kunstwerk te transformeren naar een culturele topattractie. In het recente verleden werd de kerk gebruikt als lokale evenementenlocatie.

