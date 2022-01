Shop & Go parkeerplaatsen blijven

Na een onderzoek, is besloten de 21 Shop & Go parkeerplaatsen rondom het winkelgebied in het centrum van Arnhem te laten blijven. Uit de evaluatie blijkt dat ze goed gebruikt worden en nauwelijks tot extra zoekverkeer leiden. Dat heeft het college van B&W besloten. De Shop & Go parkeerplaatsen zijn verdeeld over zes locaties rond het voetgangersgebied. Je kunt er maximaal 30 minuten parkeren.

Positieve evaluatie

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat de plaatsen goed gebruikt worden. Ook vinden gebruikers het parkeertarief prima en zijn de plaatsen goed herkenbaar als Shop & Go plaats. Ook het betalen per app wordt niet als bezwaar gezien. Daarbij blijken de plaatsen in de Beekstraat het populairst. Daar parkeerden in de onderzoeksperiode (23 maart – 31 mei 2021) ruim 7.000 mensen hun auto. De locatie op de Rodenburgstraat scoorde het minst. Daar maakten in dezelfde periode ruim 1.800 mensen gebruik van een Shop & Go plaats.

Shop & Go maakt Arnhem gastvrijer

Wethouder mobiliteit Roeland van der Zee: ‘De Shop & Go plaatsen voorzien echt in een behoefte, blijkt nu ook uit onderzoek. Mooi dat we op die manier de stad weer wat gastvrijer hebben kunnen maken. De Shop & Go-plaatsen leiden bovendien nauwelijks tot extra zoekverkeer. Zo zorgen we ervoor dat het centrum zo goed mogelijk bereikbaar is voor inwoners én iedereen die onze stad wil bezoeken. Of dat nu met het OV, op de fiets, te voet of met de auto is.’

Betalen per app

De Shop & Go locaties liggen rondom het voetgangersgebied bij het Roermondsplein, de Langstraat, de Rodenburgstraat, de Markt, de Beekstraat en de Jansbinnensingel. Het parkeertarief is hetzelfde als voor de andere parkeerplaatsen in de binnenstad: maximaal €1,45 per half uur. Betalen kan met elke willekeurige parkeer-app.

