Offensief veilige wijken

Tijdens de meeste recente wijkactie van politie, gemeente, handhaving van NS, Connexxion, Ariva zijn negen personen aangehouden voor drugs en hufterig gedrag en 46 mensen beboet in het Spijkerkwartier, Steenstraat en omgeving, en Arnhem-Zuid. Burgemeester Marcouch: ‘Onze wijkverbetering begint met veiligheid, als basis voor beter wonen, leren en werken.’

Gezamenlijke actie

Burgemeester Ahmed Marcouch over de gezamenlijke actie in Spijkerkwartier, Steenstraat en Arnhem-Zuid op 8 april: ‘Wij kunnen trefzeker te werk dankzij meldingen uit de wijk. De kostbare informatie maakt dat wij met de politie gerichte teams samenstellen met handhavers en zonodig toezichthouders, inspecteurs en welzijnsdiensten.’

Marcouch vervolgt: ‘Wij bouwen aan educatief georiënteerde wijken waarin kinderen goed kunnen opgroeien, dus wij moeten om te beginnen af van criminelen, drugskoeriers, kwekers, witwassers en hufters die onze bewoners intimideren, eerlijk leven moeilijk maken en een slecht voorbeeld zijn voor onze opgroeiende kinderen.’

Meldingen uit de wijk

De acties van gisteren horen bij het Arnhems offensief met een reeks aan interventies voor de leefbaarheid en veiligheid in de Arnhemse wijken. De politie handhavers en andere uitvoerende diensten leggen hun kennis en bevoegdheden bij elkaar en beginnen steeds beter op elkaar ingespeeld te raken. De acties richten zich tegen ondermijnende criminele activiteiten en het overlastgevend gedrag die daar vaak mee gepaard gaan en vaak aangrijpingspunt zijn voor onderzoek.

Ook volgende acties zullen grotendeels het gevolg zijn van meldingen en observaties uit de wijk. Marcouch: ‘Arnhemmers, blijf verdacht gedrag melden, uw buurt is om met elkaar te wonen, te werken en samen uw kinderen te zien opgroeien, niet om u te verschansen en te beveiligen’. De wijkagent is bereikbaar via 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

