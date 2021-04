Alles zien en horen: Vitesse in de bekerfinale

Aankomende zondag is het zo ver: voor de tweede keer in vier jaar tijd staat Vitesse in de finale van het KNVB-bekertoernooi. Vitesse speelt om 18.00 uur de bekerfinale tegen Ajax in de Rotterdamse Kuip. Omroep Gelderland is daar live bij! Radio Gelderland zendt de wedstrijd namelijk volledig uit.

Vanaf 17.00 uur begint de uitzending met een voorbeschouwing van spelers, de trainer en analisten. De presentatie is in handen van Jasper Lindner en Eelco Walraven (RTV Arnhem). Vanaf 18.00 uur houden verslaggevers Jesper Giesen (RTV Arnhem) en Sander Maassen van den Brink je op de hoogte van de ontwikkelingen in het duel. En ook na de wedstrijd gaan we nog even door. De uitzending is ook te horen via Studio Rheden en RTV Favoriet.

TV



Vanaf 17.00 uur zie je ieder uur een nieuw GLD Nieuws. Tegen het einde van de wedstrijd maken we een extra live-uitzending met de ontknoping. We horen onze verslaggevers in het stadion en schakelen met plekken in Arnhem waar de wedstrijd vol spanning wordt gevolgd.

Online

De hele dag laten we op onze site, app en social zien hoe Arnhem naar de finale toeleeft, de wedstrijd zelf beleeft en de emotie na afloop. Dat doen we met liveblogs en verschillende livestreams.

Omroep Gelderland staat deze hele week in het teken van de bekerfinale. We volgen Vitesse op de voet en delen de laatste updates via radio, TV, de app en gld.nl. Meer informatie vind je op www.gld.nl/bekerfinale.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties