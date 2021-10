OKTOBERVEST: ambachten van ondernemers en bewoners

De ondernemers van Modekwartier Arnhem en bewoners van Klarendal trekken op zaterdag 23 oktober hun warmste vest aan en heten ze jullie meer dan welkom in hun ateliers en winkels. Wat kun je verwachten tijdens deze vijfde editie?

AMBACHT

In het Modekwartier worden de meeste producten zelf gemaakt. De ondernemers geven je tijdens Oktobervest graag een kijkje achter de schermen. Kom hun nieuwe collecties bekijken, voelen, beleven en natuurlijk proeven! Maar nieuw dit jaar is dat je zelf aan tafel kunt schuiven bij de ontwerper om tijdens een workshop kennis te maken met zijn of haar ambacht. De workshops die op het programma staan zijn: Modetekenen met Irving Vorster, Ringen maken met Marlies Dinnissen, Leerbewerking met Nikki Giling, van concept tot ontwerp met Mirte Engelhard, een feestelijk meringue taartje maken bij de Bakbar, maar ook papier scheppen bij Boekencafé Libertas.

Ga voor het boeken van een workshop naar de website van het Modekwartier

CREATIEVE MARKT

Na het succes van vorig jaar, zal er ook dit jaar weer een creatieve markt worden georganiseerd waar wijkbewoners van Klarendal en Sint Marten zelfgemaakte producten verkopen. Daarnaast is er een kleedjesmarkt voor de kinderen uit de wijk. Een mooie samenwerking van de Wasplaats en Winkeltje OOgst met de ondernemers uit het Modekwartier. AMBACHT is ook hier de verbindende factor.

Tijdens Oktobervest zijn de winkels geopend van 11.00 tot 17.00 uur in het Modekwartier. De creatieve markt start is van 13.00 tot 17.00 uur op verschillende plekken in de wijk.

