Bieb3000: doorstart culturele broedplaats in oude bibliotheek Presikhaaf

In de voormalige openbare bibliotheek van Presikhaaf aan het Histveltplein 21, presenteren Arnhemse creatieven met een open dag hun doorstart onder de naam Bieb3000. Op zaterdag 23 oktober van 15:00 tot 19:00 uur is met een uitgebreid cultureel programma, iedereen er welkom.

Doorstart

Na het vertrek van oprichter en voormalig directeur, moest Locatie/Motel Spatie (2010 – 2020) een nieuwe naam zoeken. De doorstarters vertellen: ‘Na een opbouw in de ruimte, in ons netwerk en in onze visie gaan wij officieel van start met de naam: Bieb3000. Voor dit heugelijke feit willen wij jullie allemaal uitnodigen om langs te komen en te vieren dat wij een nieuwe start gaan maken.’

De ruimte in de oude bibliotheek is een culturele ontmoetingsplek – en een veilige plek – waar makers en deelnemers sámen kunnen onderzoeken hoe om te gaan met de pluriforme samenleving. Waar ruimte wordt gegeven aan verschillende werelden en denkbeelden en de vraag: wat betekent dit voor de kunst? Waar het gesprek gevoerd wordt dat richting geeft aan het sociaal maatschappelijke en politieke discours. Waar de huidige samenleving in een ander perspectief kan worden bezien; in wat voor wereld willen wij leven?

In Bieb3000 kunnen makers en deelnemers hun talenten ontwikkelen. Er wordt gewerkt, samen gegeten en contact gemaakt met partners de wijk.

Open dag

Tijdens de open dag is er ruimte om in de ateliers te kijken, mee te doen met verschillende workshops of wat te komen drinken en in gesprek te gaan.

Voordat de open dag van start gaat, is er de avond ervoor op 22 oktober een opening van de expositie Loading New Image. Ook daar is iedereen van harte welkom.

Dit delen:

Tweet





Reacties