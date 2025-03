Ome Joop’s Tour 2025 start in Nederlands Openluchtmuseum

De route van Ome Joop’s Tour voert in 2025 niet alleen door delen van Gelderland. Ome Joop’s Tour maakt kilometers in heel Nederland. He, hoe dan? Dat vraagt om uitleg.

Het startschot voor Ome Joop’s Tour 2025 vindt plaats op zondag 20 juli op een unieke locatie: het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. We gaan een (klein) rondje Nederland fietsen. Langs molens, meerdere boerderijen, een poffertjeskraam, de Zaanse schans, ja zelfs, een stukje Amsterdam.

Een bijzondere start voor een speciale editie. Immers, Ome Joop’s Tour wordt in 2025 voor de 75e keer georganiseerd.

(Ome) Marcel Legerstee, zoon van oprichter (Ome) Joop Legerstee, kan zijn enthousiasme over deze locatie nauwelijks bedwingen: ‘In een woord geweldig, Ome Joop’s Tour richt zich op kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar met weinig mogelijkheden voor een fijne vakantie. Hoe gaaf is het dan om in het Nederlands Openluchtmuseum, uniek in Nederland te mogen komen fietsen. Een bezoek aan een museum is voor deze kinderen sowieso al een belevenis. Hoe gaaf is het niet om tegen vriendjes en vriendinnen te kunnen zeggen dat je op de fiets delen van Nederland hebt gezien.’ De deelnemers in het peloton verzamelen een dag eerder op zaterdag 19 juli.

Het Nederlands Openluchtmuseum: ‘Wij vinden het als museum belangrijk dat cultuur laagdrempelig en toegankelijk is. We vormen dan ook graag het startpunt van deze bijzondere editie van Ome Joop’s Tour waardoor kinderen letterlijk door het verleden van Nederland kunnen fietsen. Wij geloven dan ook dat geschiedenis kan verbinden. Zo bouwen we samen aan een mooiere toekomst waarin iedereen kan meedoen.’

Inschrijven voor de editie van 2025 is mogelijk via de website: https://www.formdesk.com/stichtingomejoopstour/inschrijving.

De editie van dit jaar wordt voorafgegaan door twee fietsworkshops op respectievelijk zaterdag 17 mei en zaterdag 21 juni.

