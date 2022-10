Ondermijningscontainer bij stadhuis Arnhem

De markt van vrijdag 14 oktober jl. rondom het stadhuis van Arnhem had een bijzondere stand. En een container. In het kader van de Week van de Veiligheid was Bureau Drugszaken aanwezig om inwoners van de gemeente Arnhem te leren hoe en aan welke signalen zij een drugslab kunnen herkennen.

Burgemeester Ahmed Marcouch, vertegenwoordigers van gemeente, politie, justitie en Arnhemmers name de moeite een rondje te maken in de ‘Ondermijningscontainer’, waarin zij werden voorgelicht door vader en zoon, Johan en Jon, Warmerdam. De aanwezigheid van deze container betekende voor Arnhem het sluitstuk van diverse activiteiten in deze Week van de Veiligheid, een landelijk initiatief onder regie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat jaarlijks in oktober plaatsvindt. Speerpunt was dit keer cybercrime, de snelst groeiende vorm van criminaliteit.

In Arnhem stond ook het thema ondermijning, de verwevenheid van boven – en onderwereld hoog op de agenda. Donderdagavond waren circa 100 ondernemers aanwezig bij een voorlichtingsbijeenkomst over het thema ondermijning.

