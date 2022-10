Gratis cursus DigiD in Rozet

In november start een nieuwe cursus DigiD in Rozet Centrum. In deze cursus leer je hoe je een DigiD gebruikt om in te loggen bij allerlei websites van de overheid en de zorg. Deelname aan de cursus is gratis.

Aangifte doen bij de Belastingdienst, een verhuizing doorgeven bij de gemeente of huurtoeslag aanvragen? Steeds meer zaken regel je via internet en je DigiD. Veel mensen weten dit niet of vinden dit lastig. In de gratis cursus DigiD leer je hoe je een DigiD gebruikt om in te loggen bij allerlei websites. Je oefent met websites van de overheid, gemeente, ziektekostenverzekering, huisarts en Rijnstate. Daarnaast leer je hoe je de DigiD app installeert op je mobiele telefoon en hoe je deze gebruikt. Er is ruimte om vragen te stellen over je eigen situatie.

De cursus vindt plaats op woensdag 2, 9, 16 en 23 november van 10.00 tot 12.00 uur in Rozet Centrum. Mail voor meer informatie en aanmelden naar Maria de Haan: maria.dehaan@rozet.nl.

